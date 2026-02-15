〈財經週報-餐飲業〉連鎖餐飲拓點競賽 馬年大徵才

2026 拓點招募概況

記者楊雅民／專題報導

台灣各大連鎖餐飲業啟動拓點競賽，正職和部份工時人力需求保守估計逾五千’人。 （記者楊雅民攝）

台灣餐飲業市場規模已超過上兆元，各大連鎖餐飲業啟動拓點競賽，因應展店需求，各大連鎖餐飲業馬年釋出的正職和部份工時人力需求，保守估計逾5,000人。

王品火鍋和燒肉帶頭衝 釋出逾1,200名職缺

王品集團2026年預計在台灣新開30間以上門市，看好火鍋和燒肉市場在台灣超過600億元商機，該集團今年展店主力將以火鍋和燒肉品牌為主，預計釋出超過1,200名正職職缺。

王品表示，由於餐飲業勞動力持續供不應求，近幾年王品也積極啟用多元用工，並致力打造友善工作環境，截至去年底，集團雇用的中高齡員工已超過800人，較2024年增加近2成。

台灣麥當勞表示，因應勞動市場需求，並提供顧客更好的服務，台灣麥當勞2026全年預計招募1,000名正職人員，包含餐廳儲備幹部300名，以及700名正職服務員，不論應屆畢業生、新住民、中高齡及退休人士，都歡迎加入麥當勞大家庭。

餐飲業標竿企業鼎泰豐，今年2月就率先啟動人才招募，和台北市就業服務處合辦專案招募，釋出150名職缺，包括餐飲服務專員（含國際組）、收銀專員、餐廳整理員、點心學員、料理廚師（含助廚）、傳菜品檢員、洗碗作業員，以及內外場門市計時人員。

Buffet霸主饗賓餐飲集團今年剛登錄興櫃，因應展店計劃，今年預計招募外場正職員工約600位、計時員工約100位，同時致力於推動「全正職戰略」，正職員工佔比高達85%，減少計時員工的比重，維持穩定的服務品質。

瓦城泰統尋找跨產業背景專業人才

瓦城泰統集團也表示，2026年預計釋出超過500個職缺，涵蓋餐廳主管、儲備幹部、廚師與外場服務人員等多元職缺，並積極尋找擁有跨產業背景的專業人才，迎接集團新階段發展的挑戰。

以經營韓式料理聞名的豆府餐飲集團，今年將持續擴大營運版圖，整體徵才目標預估達700人，將積極延攬各領域優秀人才加入。

以火鍋崛起的築間餐飲集團，2026年預計再拓展10~15家店，因應展店需求，將釋出500個以上的職缺。

漢來美食表示，徵才通常依展店店數實際需求為主，配合今年全台展店計劃，預計招募約300名員工；亞洲藏壽司因應展店需求，今年則預計招募350~400名員工，包含正職和計時員工。

樂多多集團2026年底前預計在台灣及5個國家地區開出20家直營店，因應國外展店的大量人力需求，樂多多也釋出上百名「儲備店長」職缺，大動作招募有意願代表集團打「國際盃」的餐飲專業人才。

