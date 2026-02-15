〈財經週報-遊戲業〉不只手遊 實體店面更有趣

實體娛樂場域

記者張慧雯／專題報導

誠品主打全台獨家「超人力霸王氣墊遊樂園」，即日起於誠品生活新店500坪實驗場盛大登場。 （記者張慧雯攝）

過年不想只待在家裡？看準近年來動漫、二次元、潮流與K-POP文化越來越受歡迎，過年前新想（DayDreamer）公司執行長周上閔宣布「西門地下市」正式開幕，這也是台北第一座沉浸式娛樂文化場域；無獨有偶，誠品生活（2926）也宣布全台獨家「超人力霸王氣墊遊樂園」於誠品生活新店500坪實驗場盛大登場。

西門地下市 動漫、K-POP集結

新想公司以IP（智慧財產權）授權為主要業務，而記憶體模組廠威剛（3260）則是新想第一大股東、持股約3成，「西門地下市」的位置就在捷運西門站5號出口附近，周上閔認為，西門站就是年輕人常來的點，人流量大，可以把傳統的交通節點，進化為集結動漫、二次元、潮流文化與K-POP的國際IP轉運站，重塑西門站商業價值。

他也坦言，台灣不缺百貨公司，但缺一個能讓年輕人歸屬的風格聚落，「西門地下市」的意義在於填補這塊市場缺口，讓台北的城市風格更加完整。為此，這裡匯聚日韓最強內容勢力，聯手動漫零售龍頭animate（安利美特）開設animate西門站、FANFANS（粉粉）設立全臺首間旗艦策展店，將IP經典場景完美實景還原；同時，專注於韓流文化的FANME也進駐，販售K-POP專輯與官方周邊，直接回應Z世代對偶像應援的需求。

誠品也表示，去年於店內展出漫畫「進擊的巨人」，吸引不少年輕世代加入誠品會員。此次，過年期間誠品生活新店500坪實驗場推出全台獨家「超人力霸王氣墊遊樂園」，多種「兒童版極限挑戰」包括室內障礙跑酷、4米高氣墊溜滑梯等釋放兒童精力；此外，全台首次亮相的「卡牌藝術畫展」，蒐羅創作角色原型的丸山浩、製作特攝動畫片的圓谷影像等大師親繪原畫，更集結逾500款人偶玩具與限定卡牌眾多人氣周邊。

至於誠品生活西門、武昌店則有過年應景的「哥吉拉麻將」、「漫威麻將」；其中跨世紀的日本經典怪獸之王「哥吉拉水晶麻將組」，汲取電影怪獸角色元素，搭配磁吸式卡榫牌尺；若愛好美式風格可選擇集結鋼鐵人與美國隊長等人氣英雄角色的漫威麻將組，牌面與骰子細緻刻劃超級英雄及復仇者聯盟標誌，為牌桌聚會添亮點。

