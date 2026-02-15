〈財經週報-遊戲業〉搶紅包商機 新遊戲神仙打架

穿越題材MMORPG手遊《尋秦記》，預計過年前後上線。 （擷取自官網）

記者張慧雯／專題報導

遊戲紅包大戰

遊戲股大搶過年紅包商機！包括網龍（3083）、辣椒（4946）、樂意（7584）、宇峻（3546）、鈊象（3293）、傳奇（4994）、華義（3086）等新遊戲與過年活動全數上線。智冠（5478）旗下MyCard更祭出「春節送價值千萬虛寶回饋」。

霹靂蘑菇上市 預約送素還真

由黃易出版社正式授權、網龍自主研發，並與遊戲新幹線共同發行的穿越題材MMORPG手遊《尋秦記》，預計過年前後上線；而紅心辣椒代理的休閒冒險遊戲《霹靂蘑菇》也宣布2月3日雙平台正式上市，事前登錄活動即刻開跑，凡參加預約皆可獲得「限定造型『素還真』」及「資源大禮包」。

樂意則代理韓國開發商End9 Games製作的黑道題材《輸贏》1月28日已經正式上市，為慶祝遊戲上市，官方即日起舉辦一系列開服慶祝活動，贈送各式虛寶獎勵外，還有機會獲得實體黃金等多項好禮，網石旗下吸血鬼MMORPG《VAMPIR：血之繼承者》則在2026台北國際電玩展舉辦上市發布會。

針對春節假期，網龍表示，集結旗下六款遊戲《吞食天地M 2.0》、《吞食天地2：誕生Reborn》、《飄流幻境Re：星之方舟》、《飄流幻境Online》、《女神Online》與《戀愛盒子M》聯手祭出新春超值福利，除《吞食天地M 2.0》推出全新「武聖關羽」外，旗下各遊戲亦分別祭出商城虛寶買一送一、鍛造1元優惠、全服紅包雨及經驗加倍等誠意回饋，與全台玩家一同熱鬧迎新春。

智冠主打送千萬虛寶

智冠集團旗下MyCard祭出2026年度最強檔，即日起至3月5日率先啟動會員專屬活動，豪送總價值千萬虛寶與實體大獎。活動期間，新用戶註冊即享最高MyCard 5,000點回饋，並加碼抽最新iPhone 17 Pro Max；邀請好友還可再賺點數。

此外，宇峻與智寶國際聯合代理的FFXIV繁中版去年底上市，預計過年前推出7.01版本更新內容，以大型任務「阿卡狄亞登天鬥技場 輕量級」為主，配合新年期間，同步推出節慶活動與新年優惠包等相關歡慶訊息，與玩家一同迎新年。

至於網銀集團旗下《星城Online》則推出年度限定IP「紅包魚」登場，打造橫跨線上與線下的「紅包魚宇宙」。紅包魚將於2月11日至24日期間限定出沒，一年只現一次，今年六款造型結合年獸、發財虎等吉祥意象，新作《大運西遊》更推出全新角色「白龍馬」，吸引玩家爭相捕捉。

同時，星城攜手《惹鍋》推出紅包魚聯名火鍋，點鍋送限定禮盒，完成遊戲任務再送肉盤點心；與《波蜜》合作，購買指定飲品登錄發票即可抽冰島極光雙人行、iPhone等好禮。

