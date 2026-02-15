台美ART簽署 儘速送立院審查 卓揆：百工百業能再衝一波

行政院長卓榮泰昨前往消防署救災救護指揮中心，慰勉春節留守值勤人員。（記者叢昌瑾攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕行政院長卓榮泰十四日視察春節連假國道疏運情況。他表示，台美對等貿易協定（ART）簽署後，「百工百業能夠再衝一波」。當被問及如何評價在野黨批評不透明、應嚴審？卓榮泰強調，談判過程「很透明」，合理審查也是應該的，全球都在看台灣國會，行政院將待副院長鄭麗君回國之後，儘速在法定時間內送到國會審查。

卓強調：台美談判過程很透明

合理審查也應該 全球都在看

卓榮泰昨向春節將留守執勤的高公局、警方同仁致謝。他說，去年至今，政府積極視察中豐、五股交流道、台六十一線新北段、台六十六線平交路口改善、花蓮馬太鞍溪鋼便橋等施作或完工等，另國道一號楊梅至頭份段拓寬工程、國道七號高雄路段新建工程可在年後如期如質推動，打通台灣交通任督二脈，服務商務、旅遊、返鄉民眾。

「我最近常說，我們國家正在最好的年代」，卓榮泰表示，現在有最好的國際合作，經濟發展也達到前所未有的狀況，AI（人工智慧）高科技產業、傳統產業今年一月外銷訂單都有顯著成長，政府上半年將持續加碼跨國勞動力引入、高端科技人才培育等，逐步把台灣打造成亞洲資產管理中心，更盼台美談判定案後，百工百業再衝一波，極力推升內需、爭取海外訂單拓展海外版圖。

他強調，當國人都在熱切期待穩定對美關稅制度時，大家應同心協力完成關稅談判，這是行政、立法兩院可共同努力的工作，「我會跟韓院長（立法院長韓國瑜）再度提出要求」。

