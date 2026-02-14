進口數量限制取消 美規車上路 需備安審等4合格文件

交通部指出，未來美規車輛進口到台灣，需取得安全審驗合格及耗能、污染、噪音等合格證明文件。（交通部提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕台美對等貿易協定（ART）正式簽署，除了美製小客車零關稅外，也取消美規車進口數量限制。交通部強調，未來美規車進口須由車廠確認符合美國FMVSS標準，且取得交通部安全審驗合格證書，另耗能、污染與噪音等三張合格證明文件，也都不可少，才能合法銷售上路。

交通部指出，未來美規車輛進口到台灣，須由車廠確認符合美國FMVSS標準，檢附FMVSS符合性證明文件經審驗程序確認，取得交通部安全審驗合格證書；此外，還須向經濟部、環境部申請能耗、污染、噪音等三張合格證明文件後，才能上市銷售、登檢領照行駛道路。

請繼續往下閱讀...

交通部強調，為強化美規車安全管理，交通部將建立後市場監督管理機制，針對美規車抽樣檢測與召回，以確保車輛安全法規符合性，並要求車輛業者負擔召回與改正的完全責任。

消基會董事暨交通委員會召集人李克聰說，台灣過去在車輛安全管理上，主要是參考聯合國UNECE車輛安全法規；不過，不論是美國的FMVSS車輛安全標準、還是UNECE規範，都是國際上重要的安全制度，目的都是確保消費者能安全用車。

但他提醒，面對未來美製車零關稅，且美規車取消數量限制、等於是進口可無上限，政府需持續評估並降低對國內汽車產業的影響。

李克聰強調，政府還須分別在前市場部分確保其合乎法規進口並經審驗合格，在後市場部分建立有效監督管理機制，全面保障消費者的權益，政府責無旁貸。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法