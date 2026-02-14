零關稅拍板 美製車有望降價

台灣特斯拉表示，在台灣政府法規審議確立明朗化之前，尚無調整美製車款價格計畫。（資料照）

賓士、BMW率先表態將降價

〔記者廖家寧、王憶紅／台北報導〕台美對等貿易協定（ART）正式簽署，美製小客車如預期關稅降至零。德國兩大豪華品牌的Mercedes-Benz與BMW先前已表態，將針對美製車款調降建議售價，裕隆日產代理的INFINITI與NISSAN也擬擴大導入美製車與調整新年式售價；但特斯拉按兵不動，稱在台灣政府法規審議確立明朗化之前，尚無調整美製車款價格計畫。

待台灣法規審議確立 特斯拉先按兵不動

美製車關稅確定降至零、且非分年緩降。車商多預期，隨著關稅不確定性消除，且貨物稅減徵展延至二〇三〇年，汰舊換新及新購二〇〇〇cc以下汽車提供最高十萬元貨物稅優惠，車市延後的買氣有望春節後回籠。

台灣賓士表示，將全力配合政府相關施行細節，將此貿易利多實質回饋，產自美國的GLE、GLE Coupe、GLS、EQE SUV及EQS SUV等，隨著美製車關稅下修，也會調整建議售價，這五款車占品牌銷量二十五％；但全球其他國家生產車款，與已公布各年式建議售價均維持不變。

裕隆日產表示，目前僅INFINITI QX60為美國進口，將在政策正式公告施行後，與原廠協商反映至售價；另美國製造的車款（NISSAN品牌Rogue、Pathfinder、Frontier、Murano與Altima等，還有INFINITI QX65），也將與原廠積極評估引進可能性。

台灣特斯拉指出，在政府法規審議確立明朗化之前，美國進口車型將不會進行車價調整，德國進口車型當前也不會有移產計畫。

台新投顧最新報告，隨著美製小客車關稅降至零、並移除進口配額限制，美系高階與電動車款可望獲得極大的價格優勢，台股中的汎德永業、和泰汽車、裕隆日產等可望因此受惠；但隨著進口車價下降，國產車價格地板被迫下移，壓縮定價空間，裕隆、中華汽車及鴻華先進等，恐需面對電動車與高價車降價的直接衝擊。

