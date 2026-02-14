「還有機會上修」 主計總處估今年GDP成長衝7.71%

近10年台灣GDP統計

國內生產毛額將首度突破一兆美元門檻

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台美關稅底定，加上AI需求超乎預期，主計總處預測今年經濟成長率七．七一％、上修四．一七個百分點，上修幅度之大歷年罕見；今年GDP（國內生產毛額）將首度突破一兆美元門檻，「經濟規模來到一個滿高的水準」，人均GDP達四萬四一八一美元。主計總處表示，因關稅干擾因素排除，這次回到常態性預測，即「中性偏保守」，所以今年GDP還有機會上修。

人均GDP將超過4.4萬美元

根據統計，二〇二五年第四季GDP成長十二．六五％、較概估下修〇．〇三個百分點，二〇二五年GDP成長八．六八％、上修〇．〇五個百分點，每人GDP為三萬九四九二美元、CPI上漲一．六六％。主計總處並預測二〇二六年GDP成長七．七一％，每人GDP達四萬四一八一美元，CPI上漲一．六八％。主計長陳淑姿表示，在去年高基期下，今年GDP還能維持高成長，經濟表現相當亮眼。

請繼續往下閱讀...

主計總處表示，考量美國關稅的不確定性，原本對出口採最保守預測；隨台美達成貿易協議，加上業者大幅擴增AI資本支出，AI商機對我國出口帶來結構性增長效益，廣泛且將持續，預測今年商品出口七八三一億美元、年增二十二．二二％，一舉上修一一八七億美元；併計商品及服務，預估今年輸出實質成長十二．六八％、上修七．八四個百分點。

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰說明，此次預測已考量一月中台美關稅談判共識，但未納入昨日公布的農產品、車輛等關稅，目前看來以汽車業影響較大，經濟部評估影響產值四十億元，對GDP影響僅約〇．〇一個百分點。不過，美國主要雲端服務業者擴增資本支出規模及期程是否改變，台美對等貿易協定（ART）立法院審議時程及對供應鏈調整的影響，都是今年主要不確定因素。

民間投資方面，雖然半導體領導廠商赴海外投資設廠，但全球AI需求強勁，遠超過產能供給，業者在國內投資未停歇，國內外供應鏈廠商積極擴產，加上研發能量穩健擴增，在去年高基期下，預測今年民間投資成長四．二四％、上修二．五一個百分點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法