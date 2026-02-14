台美簽署ART》國營事業對美採購848億美元 油氣電占8成

台美對等貿易協定正式簽署，國營事業5年估對美採購848億美元。圖為中油液化天然氣船。（中油提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台美對等貿易協定（ART）正式簽署，揭露國營事業五年估對美採購油氣、民航機、電力設備等，共八四八億美元。台電將採購燃氣機組、台灣中油擴大採購油氣，兩家公司就占近八成。經濟部龔明鑫強調，能源採購還是為了分散風險，估計二〇二九年中油進口美氣比重提升到二十五％。

美氣進口占比 2029年增至25％

基於能源安全與韌性等考量，中油是國營事業最大採購者，預計在天然氣、原油合計採購金額達四四四億美元；中油說明，相關金額、進口量都還要隨未來市場需求調整，初步判斷美氣採購額度會大於美油。

中油目前天然氣進口來源多達十四個國家，美國占比約十到十二％，去年僅次澳洲、卡達。龔明鑫坦言，能源採購不只是關稅談判，主要有韌性安全考量，天然氣確實較有提升空間，估二〇二九年美氣比重從十％提升到二十五％，會減少自卡達等國進口量。

另購買阿拉斯加天然氣最快是二〇三〇年之後，採購量最高達六〇〇萬噸，美氣比重將再拉高到三十五％，美國屆時會躍升為天然氣第一大進口國；行政院秘書長張惇涵也強調，天然氣船從東邊進來比較安全，還是船從西邊進來比較安全，答案「不言可喻」。

台電將採購燃氣機組、乾貯設備

台電也盤點二〇二五年到二〇二九年對美採購已決標、預計採購的電力設備約有二四〇億元；已決標有大林燃氣機組、電網運維設備材料、核一、核二室內乾貯等三十七億元；目前尚未決標的案子，多是大型天然氣機組，如台中二期、協和、興達二期大型燃氣機組；另也有儲能設施及核三廠用過燃料室內乾貯設施等，約有二百多億元。

