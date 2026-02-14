台美簽署ART》終於熬過低迷期 9大製造業盼朝野儘速成法

機械與製造業等九大公協會發表聲明肯定台美ART，將為製造業出口美國注入強心針。圖為2025年台北國際工具機展覽會。（歐新社檔案照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台美對等貿易協定（ART）正式簽署，國內機械與製造產業等九大公協會昨發表聯合聲明，對政府談判團隊表達肯定與感謝，強調產業好不容易熬過低迷期，ART將為製造業出口美國市場注入一劑「強心針」，呼籲朝野要為了產業發展，立法院應儘速完成國內法制程序，確保談判成果能儘速落實，避免因時間落差、又產生不必要的貿易不確定性。

共同發聲的包括台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣機械工業同業公會、台灣電子製造設備工業同業公會、台灣流體傳動工業同業公會、台灣木工機械工業同業公會、台灣模具工業同業公會、台灣手工具工業同業公會、台灣智慧自動化與機器人協會，以及彰化縣水五金產業發展協會等。

憂立法時間差 傷台美互信

九大公協會一致肯定政府談判團隊在此次台美關稅協商中展現的專業與韌性，對以美國為主要出口市場的台灣機械、工具與零組件產業而言，關稅政策是否穩定，攸關企業投資布局與接單信心；此次協定確立十五％的關稅基準且不疊加，有助台灣業者在與日本、韓國等競爭國同場競逐時，維持相對公平的競爭條件。

九大公協會一致呼籲，期盼朝野能以產業整體利益為優先，加速相關法案在立法院的審議進度，避免因程序延宕，讓好不容易爭取到的談判成果打折，甚至影響台美經貿互信。九大公協會強調，「這不僅是保護現有的出口優勢，更是向美方展現台灣推動經貿自由化的堅定決心」。

九大公協會也建議，在對等開放的貿易架構下，政府應同步提出更具前瞻性的產業配套，除針對可能受衝擊產業提供必要協助外，也應加大對研發創新、自動化與智慧製造的支持力道，協助台灣製造業穩固在國際供應鏈中的關鍵角色。

