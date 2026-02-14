台美簽署ART》借鏡南韓延宕案例 工商團體聯合聲明籲立院速審

台美對等貿易協定正式簽署，工業總會、中小企業總會、工商協進會、電機電子公會在內等工商團體在消息公布的第一時間發布聯合聲明，呼籲立法院應借鏡韓國延宕案例，唯有盡速完成國內審查程序，才能將談判結果轉化為產業競爭力。圖為總統賴清德與八大工商團體去年春節聯誼。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕「台美對等貿易協定（ART）」完成簽署，包括工業總會、中小企業總會、工商協進會、電機電子公會在內等工商團體在消息公布的第一時間發布聯合聲明，呼籲立法院應借鏡韓國延宕案例，唯有盡速完成國內審查程序，才能將談判結果轉化為產業競爭力。

工商團體聯合聲明名單，包括全國工業總會、工商協進會、全國中小企業總會、中華民國工業協進會、中華民國工業區廠商聯合總會、電機電子工業同業公會、台灣工商企業聯合會等工商團體。

工商團體聯合聲明表示，針對台美關稅談判取得重大進展，將「對等關稅」成功降至十五％且不疊加，高度肯定政府談判團隊在極為複雜的地緣政治環境下，為產業爭取到與日、韓競爭對手對齊的關稅水準，然而，面對全球經貿環境政治化及供應鏈重組的劇烈挑戰，為確保國家競爭力與民生穩定，建議以人民福祉與國家經濟發展為首要。

聯合聲明提出強烈建議，十五％關稅與最優惠國待遇是產業發展基石，立法院應借鏡韓國延宕案例，唯有盡速完成國內審查程序，才能將談判結果轉化為產業競爭力。

工商團體呼籲並期待在立法院收到行政院議案後，朝野各黨派能夠加速審議，避免延宕給予美方重啟稅率檢視或發起匯率調查的藉口，確保十五％優惠稅率不生變數，台灣產業才能更具國際競爭力。

盼政府助產業穩健轉型

聯合聲明也建議，針對美製汽車、農產品開放可能造成的產業影響，以及獲致高關稅的其他國家，改出口至台灣引發新的產業衝擊，籲請政府能持續提供產業紓困措施，加大產業輔導力道，並聽取產業意見，協助企業度過危機，在新一輪全球經濟重組中穩健轉型。

