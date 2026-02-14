台美簽署ART》免除部分重複審查 新藥上市時程可望縮半

食藥署副署長王德原。（資料照，記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔、羅碧／台北報導〕台美對等貿易協定（ART）正式簽署，在藥品與醫療器材領域最大亮點，是台灣將採認美國食品藥物管理局（FDA）對美製產品的上市核准，作為查驗登記的重要依據。食藥署副署長王德原強調，新制並非「全面放行」，但可免除部分重複審查，新藥上市時程預估「至少縮短一半」，有助加速國人用藥可近性。

台灣將採認FDA上市核准

王德原說，過去多採完整實質審查，未來將部分改為以文件為主的形式審查，包括研發、動物與臨床試驗、製造及GMP等資料，原則上可採信FDA審查結果，大幅提升效率；不過仍會針對適應症、人種差異與臨床使用情形進行必要把關，若資料不足，仍須補件甚至補做試驗，確保安全與療效。

請繼續往下閱讀...

台灣學名藥輸美免對等關稅 納入美藥品供應鏈

學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩指出，此次協定對產業是「出口與進口雙向利多」。在出口方面，台灣學名藥輸美可望免除對等關稅，有助拓展癌症、中樞神經與抗生素等藥品市場，也象徵台灣納入美國藥品供應鏈；在進口方面，適度採認FDA審查，有助縮短新藥上市時程，若制度化，也可提升國內審查效率，形成醫療、病患與產業的正向循環。

食藥署將建置自費醫材核價單一平台

食藥署副署長蔡淑貞也指出，此次協定不僅涉及審查機制調整，也同步強化制度配套與管理效率。未來將建置自費醫材核價單一平台，整合原本由廿二縣市分別審查的流程，簡化行政程序，加速新醫材臨床應用，回應病友團體長期對於給付與可近性的期待。

基改食品管理制度未鬆綁

蔡淑貞也強調，基因改造食品管理制度「沒有改變」，所有基改食品及原料仍須完成查驗登記並依法標示，安全評估資訊也會持續公開，確保民眾知情選擇。台美也建立邊境資訊交換機制，若發現未核准基改產品出現少量、非故意混摻，將即時通報並啟動處理程序，強化邊境風險管理；校園午餐維持禁用基改食品政策，相關原則未有調整。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法