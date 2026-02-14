台美簽署ART》食安不會打折 專家肯定：談判守住底線

農業部長陳駿季昨召開記者會說明台美ART對我國農業影響，食安學者肯定談判團隊守住食安底線。（記者陳逸寬攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕「台美對等貿易協定（ART）」完成簽署，針對美牛、美豬進口政策有所放寬，專家直言，此次談判涉及關稅與農產品布局，難度相當高，肯定談判團隊努力成果，就食品安全而言，「有守住底線」，相關協商在法規框架內進行，未違反食安母法，食安「不會打折」，民眾可以放心消費。

肉品原產地標示 持續實施

中興大學食品安全所專任教師林信堂認為，根據談判結果，食品安全最關鍵的制度並未改變，包括「原產地標示」仍持續實施。此次雖開放部分牛「絞肉」，但實際屬於國際分類的「碎肉（coarse meat）」，為分切後較小塊肉品，並非國人常見的絞肉型態。另雖開放美牛部分內臟，但過去風險評估顯示，即使食用相關產品，感染牛海綿狀腦病或新型庫賈氏症的機率為「幾千萬分之一」。

進口豬彼此競爭 對國產豬衝擊有限

在豬肉部分，林信堂表示，此次對萊克多巴胺的管理標準並未改變，與國際Codex接軌。

目前台灣豬肉市場約八十八％為國產、十二％為進口，國產豬在風味上仍具優勢，像台式香腸、貢丸等產品多使用國產豬肉，進口豬難以取代，即便未來美豬因價格優勢增加市占，「影響的也主要是進口豬彼此競爭」，對國產豬的衝擊有限。

林信堂認為，對國內養豬產業而言，關鍵反而在出口能力。台灣已成為口蹄疫非疫區，若非洲豬瘟疫情持續穩定，未來有望恢復出口，「能出口對豬農與整體產業才是真正利多」。

林信堂指出，整體而言，此次談判從法規、標示到查核制度均維持既有架構，「有守住底線」，食品安全「不會打折」，民眾可安心消費。

