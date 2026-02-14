台美簽署ART》蘭花、養雞協會：給政府打一百分

農業部昨召開記者會說明台美ART對我國農業影響，與會產業代表肯定談判結果。左起為中華民國養雞協會秘書長王建培、北市米穀商業同業公會理事長梁朝凱、台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮、農業部長陳駿季、台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強、農業部政次黃昭欽、台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼、台灣水產工業同業公會秘書長吳姿蓉與農業部主任秘書林家榮。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳柏軒、楊媛婷／台北報導〕台美對等貿易協定（ART）正式簽署，農業爭取到不少有利條件，包含蘭花、稻米、肉雞、水產等業者，皆對這次談判結果表示滿意，如蘭花爭取到輸美零關稅，也守住美國稻米、牡蠣、雞肉等進口不降稅，對農業部、外交談判團隊打滿分成績，並盼藉此機會促使我國農業提升轉型。

蘭花輸美零關稅 蘭協：估可成長8到10％

台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮表示，台灣蘭花外銷美國占比達四成，是重要外銷市場，去年被美國從零關稅加到三十二％，後降至二十％，如今恢復零關稅，帶來很大商機與契機，估有八％到十％成長力，也將成為轉型起點，給談判團隊打滿分，也盼讓台灣蘭花在全球綻放。

進口米不降稅 米穀公會：守住稻米底線

台北市米穀商業同業公會理事長梁朝凱說，感謝政府在台美貿易協定中守住稻米底線，進口稻米不降稅，這不只是談判結果，更是農業部對全台數十萬稻農的實質承諾，避免進口米長驅直入，衝擊米價與農民生計。

進口雞肉不降稅 雞協：雞農可以過好年

養雞協會秘書長王建培直言：「給農業部打一百分！」進口雞肉維持不降稅，國內養雞業者可以過個好年，未來還有農業安定基金，不怕面對國外競爭挑戰。

水產輸美15％關稅 水產公會：比競爭國低

台灣水產工業同業公會秘書長吳姿蓉也說，這次台灣水產輸美關稅談到十五％，比競爭國家如中國、越南、印尼還低，是一大利基，而美國輸台產品降到零關稅，國內加工業者也是降低成本，相信可獲得更多訂單。

乳協、蘭花、稻米、肉雞、水產業者：肯定政府守護糧食安全

乳業協會祕書長方清泉表示，雖美國液態乳將零關稅輸入我國，但談判結果必須整體檢視，行政團隊已盡最大力量守護我國糧食安全，盼政府盡快讓鮮乳標章僅限國產乳，進口乳一律只能標牛乳，也盼學童喝乳政策常態化，更呼籲農業部持續鼓勵酪農淘汰寡產病弱乳牛，提高產業競爭力。

