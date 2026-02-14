台美ART正式簽署》守住27項農產品防線 力保千億產值 保障稻農、雞農

台美簽署ART重點

〔記者楊媛婷／台北報導〕台美簽署「台美對等貿易協定（ART）」，我方守住二十七項包含稻米在內的農產品防線，成功爭取我國輸美主要農產品項包含蝴蝶蘭、茶葉、珍奶珍珠原料樹薯粉等二六一項豁免對等關稅，農業部長陳駿季表示，我國守住的農產品項產值逾一千億元，預估五年內增加輸美產值逾二成。

蝴蝶蘭、茶葉輸美豁免關稅

陳駿季表示，台灣農業不怕競爭，為保有國產農產品優勢，將設置三百億元的農安基金，基金待立院審議通過台美貿易協定，可依特別預算額度設立。

陳駿季表示，我國守住稻米、紅豆、大蒜、雞肉、牡蠣等二十七項農產品不降稅。美豬輸入我國關稅稅率將於第三年減半（有緩降期），並成功爭取我國輸美多項農產品豁免對等關稅。

陳駿季表示，我國豁免對等關稅的農產品輸美總值達三．七四億美元，占農產總輸美金額四十二．一％，將可擴大我國農產品在美競爭優勢，還可節省二．一九億美元關稅成本，總體輸美農產品平均關稅降至十三．二％，其他輸美主要品項如吳郭魚、鱸魚、鬼頭刀等輸美關稅為十五％不疊加，享最惠國待遇，都優於競爭對手。

稻米為我國最重要的糧食產業作物，陳駿季表示，將可有效保障台灣稻農二十二．五萬戶，守護三七八億元產值的稻米產業，雞肉部分保障台灣雞農四二七三戶、護住產業產值五九六億元，保障四十二．五億元牡蠣產業產值。整體守護產值達一〇五九．五億元。

開放美國農產品零關稅輸入的部分，可分為我國幾乎沒有生產或未生產，如櫻桃、龍蝦、小麥、堅果、牛肉、鱈魚等，以牛肉為例，國產自給率僅四．六％，小麥自給率僅〇．二％；另一部分則是過去有進口，但國產品占有市場優勢，如液態乳中，我國產鮮乳具近九成高市占率，至於美豬進口量僅占國人消費量不到一％。

