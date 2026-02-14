台美ART正式簽署》美牛放寬不分牛齡絞肉及部分內臟 石崇良︰4大不變護食安

「台美對等貿易協定總體說明記者會」，會中衛生福利部石崇良部長說明。（記者田裕華攝）

〔記者羅碧、邱芷柔／台北報導〕台美簽署對等貿易協定（ART），其中美牛輸台規範調整，開放三十月齡以下牛隻的頭骨、腦、眼睛與脊髓，及不分牛齡的牛絞肉、心、肝、腎等部分內臟進口。衛福部長石崇良昨強調，此次談判以守護國人健康、科學證據接軌國際為原則，針對美牛高風險部位仍維持全面禁止，整體食安制度與風險控管並未鬆動。

開放30月齡以下腦、脊髓

石崇良說，美國已被國際列為狂牛症「風險可忽略國」，此次調整是在既有風險評估基礎上進行。他特別強調「四大不變」，包括敏感品項仍禁止進口、肉品原產地持續標示、校園維持採用國產肉品，以及整體食安管理機制不變，讓民眾能清楚選擇。

食藥署副署長蔡淑貞補充，現行依「食安法」不分牛齡的頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉及內臟皆不得輸入，另依相關進口規定，機械回復肉、機械分離肉、迴腸末端，以及三十月齡以上牛隻頭骨與脊柱所取得的進階回復肉，也一律禁止；此次協定拍板後，開放三十月齡以下牛隻的頭骨、腦、眼睛與脊髓，及不分牛齡的絞肉與部分內臟（如心、肝、腎），但機械回復肉、機械分離肉等高風險品項仍維持禁止。

針對萊克多巴胺（瘦肉精）殘留標準，蔡淑貞說明，現行美牛僅於二〇一二年針對「牛肉」訂定〇．〇一ppm標準，其他牛部位尚未訂定；美豬則已於二〇二〇年針對「肉、脂肪、肝、腎」訂有殘留標準。此次調整將以「對齊國際標準」為原則，優先檢討「豬腎」標準，並同步補齊牛其他部位的規範。

