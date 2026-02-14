焦點評論》舉世僅見的「無規則」談判

美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。左起：美國商務部長盧特尼克、美國貿易代表葛里爾大使、美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯、駐美代表俞大?、行政院副院長鄭麗君、行政院楊珍妮政務委員。（賴清德臉書）

記者鄒景雯／特稿

對於全世界的經貿談判好手而言，這是一場既沒有前例可循，且壓力近乎沸點的馬拉松競賽。台灣的挑戰更大，既要解決台美鉅額貿易逆差，又要披荊斬棘找出下階段全面經濟發展的戰略道路，可以說事關國運至鉅，而台灣的貿易談判團隊做到了。

去年四月，當美國川普總統以國安為由，對全球祭出高關稅威脅，並要求包括台灣在內的高科技產業赴美投資，以及提出巨額採購來平衡貿易逆差，世界各國猶如遭逢嚴峻的颶風吹襲，行政院副院長鄭麗君帶領的談判團隊，隨之也面臨漫長的十個月淬鍊。

與過往經驗最大的不同，這是一個歷史首見「無規則」的經貿談判戰場，說穿了就是「規則由美方定義」，可以想見談判代表猶如在鋼索上行走，必須冷靜對決的，是美方動輒以提高關稅為籌碼，要求我方開放市場與高科技轉移的強力手段。就在全球各國經貿首長無不緊盯川普總統每一天的社群貼文，對美方飄忽不定的手法感到聞風喪膽之際，鄭麗君以其個人鮮明的「冷靜謹慎、不屈不撓」風格，成為台灣代表團的定海神針。

為了在談判桌上取得進展，背後是龐大的行政能量與體力負荷。這十個月來，鄭麗君親自督導超過四〇〇場以上跨部會會議，從半導體供應鏈、農業開放到數位貿易，就談判所及的每一項條款都經過反覆推敲。七度跨越太平洋的實體會談，飛行總航程超過二十萬公里，足以繞行地球五圈。

除了是時差與體力的考驗，更是對談判者心理素質的測試。「這是一場心理戰，更是意志力的磨功」，在華府高度緊張的政治氛圍中，面對高舉「美國優先」的貿易保護大纛，台灣團隊不斷遇到美方各種嚴苛的考題，包括暫定稅率可能升高等等，鄭麗君以「台灣模式」向美方論證：「強大的台灣，才是美國經濟安全的最強後盾。」

一位參與談判的資深官員描述，「副院長在談判桌上展現了極致的韌性，面對美方強勢的要求，她總能精確地用數據回擊，並在守護國家產業利益與美方戰略需求間，精準找出那條極窄的平衡點。」

談判結果顯示，台灣最終獲得的「對等關稅十五％且不疊加」以及半導體、AI相關產品的最優惠待遇，不僅讓產業衝擊大幅降低，更使台灣在與鄰近競爭國的賽局中，拿到較優的對等稅率與投資條件，從而佔據最佳的競爭位置。更重要的是，這次談判並非單純的讓步，而是建立了一套「台灣模式」的戰略布局。透過鄭麗君堅持的「企業自主、政府信保」原則，台灣成功將赴美投資壓力，導向成「根留台灣、布局全球」的加乘效應，替下階段台灣在AI與半導體領域的全球戰略新局中，奠定了最堅實的法制基礎。

就像鄭麗君不久前低調表示，這場史無前例的談判證明，「台灣人的努力、台灣的技術和產業，我們已經成為世界上一股關鍵的力量」，面對多變的國際政局，冷靜的智慧與不屈不撓的磨功，正是台灣在世界舞台上最犀利的武器。我們不只守住底線，也將一場迫切的斷鏈危機，轉化為台灣未來十年的發展契機。

