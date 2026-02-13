出口持續爆發 今年GDP可望大幅上修

主計總處今天將更新GDP（國內生產毛額）預測。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今天將更新GDP（國內生產毛額）預測，由於AI需求續強，出口表現遠優於預期，加上台美關稅底定，今年GDP勢必大幅上修，預料今年經濟成長率將上修至四％以上、甚至上看五％。

由於出口動能強勁，主計總處去年十一月底預測今年GDP成長三．五四％、上修〇．七三個百分點。不過，主計總處原本預測第一季出口年增十六．四九％、全年出口年增六．三二％；但財政部公布一月出口年增六十九．九％，且推估前兩月出口年增上看四十八％，因AI需求超乎預期，今年出口勢必大幅上修。

此外，在AI商機持續引爆下，台積電等科技大廠紛紛擴大資本支出，帶動供應鏈跟進投資，民間投資動能持續；而台股大漲創造財富效果，也有助於推升內需消費，預料今年民間投資及消費也將上修，因此今年GDP將大幅上修。

另，台美對等貿易協定（ART）底定，降低總體經濟不確定性，對今年經濟成長也有正面助益。主計總處表示，美國去年四月宣布對等關稅並揚言對半導體課徵高額關稅，但時程始終不明，因此去年十一月保守預測今年GDP成長三．五四％；隨著台美簽署貿易協定，今年經濟成長預測上調機會高。

