我貨幣4大特點 因應外部衝擊

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行十二日首度發布「貨幣政策架構操作策略檢視報告」，提出三項結論，並揭示我國貨幣政策架構四大特點，不僅符合國際發展趨勢，也能因應台灣作為小型開放經濟體所面臨的外部衝擊與資本移動挑戰。

央行說明，此次檢視自二〇二四年啟動，針對利率管理、貨幣與信用管理以及管理浮動匯率與外匯管理等，三大操作面向進行系統性盤點；除由經研處、業務局與外匯局組成內部小組外，亦召開研討會邀請專家學者提供建言。央行強調，報告發布並無外界壓力，而是例行性檢討後首度對外公開。

多元指標架構 符國際發展趨勢

報告指出，我國與美國聯準會、歐洲央行及瑞士央行相同，採多元指標貨幣政策架構。自二〇二〇年起，央行將M2成長目標區調整為二．五％至六．五％的參考區間，並揭示CPI（消費者物價指數）年增率零至二％為中期物價穩定範圍。決策時除觀察貨幣總計數，也綜合評估通膨預期、產出缺口、利率與匯率等指標，在多重目標間取得平衡。央行指出，相較於嚴格通膨目標制，區間式架構更具彈性，有助因應原物料價格波動與外部衝擊，同時兼顧透明度與金融穩定。

在利率操作方面，央行以二十八天期存單發行利率為主要政策利率，並透過重貼現率上下限架構引導市場利率；實證顯示，政策利率能有效傳導至貨幣市場與銀行存放款利率，運作順暢。

匯率政策方面，新台幣原則上由市場供需決定，未設定特定目標價位或區間；但在短期資本大量進出或市場失序時，央行將適時雙向調節，以維持市場秩序與金融穩定。長期觀察下來，新台幣對美元波動度低於多數主要貨幣，名目有效匯率呈雙向變動，具反通膨與反景氣循環效果。

此外，央行透過接近完全沖銷操作，降低匯市干預對準備貨幣與廣義貨幣的影響；過去二十年有效收回銀行體系過多流動性，未出現準備金氾濫情況，在穩定匯率的同時，仍保有一定程度的貨幣政策自主性。

