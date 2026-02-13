群創南科5廠 市場點名買家是日月光

據傳群創南科五廠的買家並不是美光，而是將出售給半導體封測大廠。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕市場日前傳出面板廠群創擬將南科五廠賣給記憶體大廠美光（Micron）。不過，半導體業十二日傳出，美光剛買下力積電銅鑼廠待生產DRAM，群創南科五廠的買家並不是美光，而是將出售給半導體封測大廠，待買方公司董事會通過後，並完成簽約才會公告相關細節；市場點名買家是日月光。

群創昨對外並未證實買家身分，但強調資產配置會依長期策略審慎評估，若有重大進展將依規定公告。

群創南科四廠於前年以逾一七一億元出售給台積電，已改建為先進封測八廠（AP8），第一期去年底開始進入量產；據廠務供應商私下透露「改建比新建還麻煩」，加上嘉義科學園區封測七廠（AP7）第二期廠今年也要量產，後續南科、嘉科將持續建新廠，因此台積電即使產能供不應求，也已傾向不再買廠改建。

傳台積支持協力廠購買

台積電雖加速擴產，但先進封裝CoWoS產能仍無法滿足客戶需求，包括輝達、超微、博通、聯發科等國內外客戶皆搶產能，在供給不足情況下，訂單早已外溢到日月光投控旗下矽品，日月光近期也分食到CoWoS相關商機，兩家公司皆積極擴產因應。業界也傳出，台積電支持協力封測廠購買群創五廠。

美光繼買友達位於台南科技工業區的彩色濾光片廠、中科晶材閒置廠房之後，日前也宣布購買力積電銅鑼廠房及廠務設施，金額約新台幣五二八億元，以作為擴充DRAM產能之用，美光與力積電並將建立長期DRAM先進封裝晶圓代工關係，也將協助力積電精進現有利基型DRAM製程技術。

旗下矽品是輝達供應鏈

這波AI需求也帶動封測廠陸續買廠擴充產能，封測大廠力成於去年十一月間宣布，以新台幣六十八．九八億元買下友達位於竹科力行路三．五代廠房，主要為了擴充高階面板級扇出型封裝（FOPLP）產能，以因應AI、HPC（高速運算）等強勁的先進封裝需求。

日月光投控旗下矽品是輝達AI供應鏈廠商，除在中部自建一座封測廠之外，今年一月中旬也斥資逾二十八億元競標到太陽能廠聯合再生竹南廠廠房，顯見對未來市場深具信心。此外，封測廠南茂也有計畫擴產。

