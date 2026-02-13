荷蘭法院下令調查安世半導體

安世半導體生產汽車、家電等關鍵半導體。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕荷蘭阿姆斯特丹上訴法院企業分庭十一日下令對中資安世半導體（Nexperia）涉嫌管理不當展開調查，並維持了對其前執行長張學政的停職決定，此舉可能重新引發歐洲與中國政府之間的緊張關係。對此，安世母公司聞泰科技表示「強烈不滿」，將繼續透過法律途徑恢復對安世的控制權。

前執行長張學政維持停職 續凍結聞泰科技投票權

除了對安世啟動調查，阿姆斯特丹上訴法院也維持凍結聞泰科技投票權、任命託管人監督安世等措施。該法院表示：「安世未妥善處理利益衝突」，並說張學政因應美國出口管制威脅的方式未經過內部協商。

阿姆斯特丹上訴法院還指出，有跡象顯示，在聞泰科技控制下，安世並未遵守與荷蘭經濟事務部的協議，且採取行動排擠和解僱歐洲管理層。該法院並未說明調查將持續多久，但指出這類調查可能持續六個月以上。

這項裁決是安世歐洲管理層的一大勝利，去年他們向阿姆斯特丹上訴法院提起訴訟，指控張學政推動技術轉移，此舉已對安世構成傷害；張學政也是聞泰科技創辦人。聞泰科技駁斥這些指控，並說其損失正在損害安世。

安世發布聲明指出，歡迎阿姆斯特丹上訴法院的裁決，並試圖向客戶做出保證，「儘管面臨這個具挑戰性的情況，我們的基本業務繼續保持健康和韌性」，將致力於穩定供應鏈。

對聞泰科技而言，阿姆斯特丹上訴法院的裁決又是一記重擊。聞泰科技對安世的控制權遭到限制，導致該公司去年面臨至少九十億元人民幣（新台幣四一〇億元）的初步損失。

中誠信國際信評（China Chengxin）十一日也將聞泰科技投資評等由AA-降至A，並將其前景下修至負面，理由就是上述爭議造成的營運衝擊。

