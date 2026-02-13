美眾院跨黨派聯名：晶片設備禁輸中國

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）等多名跨黨派眾議員，共同致函國務卿魯比歐和商務部長盧特尼克，要求與盟友加強合作，全面限制中國取得先進半導體製造設備。（路透）

警告當前出口管制存在漏洞 正在威脅美國的國家安全

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）和外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）等多名跨黨派眾議員，九日共同致函國務卿魯比歐和商務部長盧特尼克，敦促國務院及商務部與盟友加強合作，全面限制中國取得先進半導體製造設備，並警告當前的出口管制措施存在漏洞，正在威脅美國的國家安全。

致函國務院及商務部 出口管制是戰略競爭中重要槓桿

信函指出，對半導體製造設備的出口管制，是美國在與中國的戰略競爭中「最重要的槓桿之一」，這些設備不僅對於生產將形塑未來經濟與軍事實力的先進人工智慧（AI）晶片至關緊要，也對於製造中國解放軍所用武器系統與情報平台的成熟製程晶片不可或缺，維持這些設備的出口限制，對美國國家安全至關緊要。

歷屆政府跨黨派優先事項 保護美國在半導體領域優勢

信函說，對半導體製造設備的管制，亦是歷屆政府的跨黨派優先事項，川普政府成功促使荷蘭政府限制極紫外光（EUV）微影機設備出口中國，這項決定迄今仍是最具影響力的關鍵限制措施；拜登政府則是發布更廣泛的新管制措施，涵蓋更多設備類別，並要求盟友配合實施補充性管制。這種政策延續性反映兩黨一致認為，保護美國在半導體領域的優勢對國家安全至關緊要。

信函表示，美國對中國的出口管制措施仍存在關鍵漏洞，尤其令人擔憂的是，某些由外國生產的關鍵半導體設備，僅針對中國境內「特定實體」進行管制，而非實施全國性限制，這點至關緊要，因為設備一旦進入中國境內，美國政府幾乎無法有效執行最終用途與最終使用者的限制。

信函強調：「每一台進入中國的半導體關鍵製造設備，都意味著美國永久失去一部分戰略槓桿。針對個別實體的管制雖有其價值，但無法取代對最關鍵製造設備實施全國性限制。」

如何與盟友合作達成目標 要求美國政府一個月內簡報

信函同時要求美國政府在未來一個月內進行簡報，說明其如何爭取盟友合作，推動對中國的全國性管制，以及達成此目標的時間安排。

