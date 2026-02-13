尋「非紅」稀土礦源 經部鎖定美3州

為找尋中國以外的稀土礦源，經濟部透露，除了加拿大、澳洲外，目前初步鎖定美國德州、懷俄明州及加州的礦山。圖為稀土示意圖。（法新社檔案照）

〔記者廖家寧／台北報導〕為找尋中國以外的稀土礦源，經濟部透露，除了加拿大、澳洲外，目前初步鎖定美國德州、懷俄明州及加州的礦山。

規劃下半年赴美探勘

經濟部地礦中心主任徐銘宏昨指出，二〇二四年全球稀土產能約三十九萬噸，中國占二十七萬噸，其他稀土「非紅供應鏈」中，美國四．五萬噸、緬甸約三．一萬噸、澳洲一．六萬噸及加拿大〇．五萬噸，因此除了探尋澳洲、加拿大礦源外，也會去美國探勘。

徐銘宏解釋，美國主要是輕稀土元素，地礦中心規劃下半年前往美國德州、懷俄明州及加州探勘，評估當地礦山條件、礦脈與品位是否符合國內產業需求，後續才會進行投資評估作業，因多數礦山尚未開發建設或營運生產，目前在評估與規劃階段。

日前「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）期間簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，台美達成加強稀土供應鏈布局共識；經濟部除了支持工研院等法人科專投入稀土自主研發與試量產線以滿足五成本土需求外，也在今年首度啟動「關鍵礦物應用高值化推動計畫」，支持產業界尋求關鍵礦物替代或減量及多元關鍵礦物供應等，強化稀土供應鏈安全穩定。

產業發展署表示，關鍵礦物的產品化材料廣泛用在電子元件、紅外光學及高階設備元件等，為避免產業鏈受地緣政治因素衝擊，造成原料價格上升，國內須建立可驗證且不受特定來源限制的供應系統，計畫是從系統端的應用需求做為驅動力，向上整合多元料源、替代材料及創新產品化技術，建立一套能支援電子元件、光學鏡頭、雷射加工以及高端裝備等多領域的材料化能力。

