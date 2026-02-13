政院4隻箭 助中小微企業升級 4年投入42.5億 強化數位與淨零轉型

行政院會昨通過「2026至2029年度中小微企業社會發展計畫」。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會昨通過總經費四十二．五億元的「二〇二六至二〇二九年度中小微企業社會發展計畫」。行政院長卓榮泰表示，該計畫將透過「四支箭」擴散觸及層面，預期可協助培育數位與淨零轉型人才達五．三萬人次、創造三十二億元商機，建立十萬家次中小微企業碳排資料、減碳八．二萬噸目標。

培育5.3萬人才 創造32億商機

卓揆表示，去年「中小微多元振興發展計畫」，總計諮詢及輔導二十四萬七八三〇家業者，創造產值九十七．四六億元、核貸金額一七八五億元，並協助企業節電三．六三億度，減少溫室氣體排放二十．六萬噸二氧化碳當量。

他指出，以此為基礎，透過此次四年期的計畫持續投入資源，擴大服務更多企業，讓台灣的中小微企業在AI（人工智慧）浪潮與全球供應鏈重組中，特別是在後關稅時代，持續展現無可取代的競爭力。

卓揆說明，這次四年計畫，透過「四支箭」擴散觸及層面，實現百工百業普惠成長。第一支箭，鎖定具成長潛力的中小微企業，透過數位平台普及，提升AI運用能力，趨動企業轉型動能；第二支箭聚焦具轉型需求的企業，透過媒合與新創企業合作，運用創新技術或能力提出解決方案。

第三支箭則是協助小微型企業，藉由與財會公會系統合作，幫助企業記財務帳兼記碳帳，雙軌共行省時又省力；第四支箭針對有國際市場開發與全球布局需求的中小微企業，提供一站式服務平台，協助通路布局海外。

卓揆在院會中也提到，去年台灣締造八．六三％的經濟成長率，讓全世界再次更重視台灣；十一日台股以三萬三六〇五點封關，更是史上最高，人均GDP（國內生產毛額）也達到三萬九四七七美元，相信今年人均GDP定能達到四萬美元，明年最低工資也可望突破新台幣三萬元，只要我們更加努力，目標就在眼前。

