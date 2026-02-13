台紐FTA逾10年 國產鮮乳地位難撼動

根據農業部與乳業協會長期統計，自二〇一三年ANZTEC簽署、紐西蘭液態乳關稅逐步調降至零以來，台灣國產鮮乳年產量始終維持於四十六萬公噸以上，收購價格亦維持穩定，並未出現市場替代效應。（資料照）

〔記者蘇永耀／台北報導〕台美對等貿易協定（ART）十三日清晨簽署，美國牛乳進口議題引發部分酪農業者憂心。產業分析人士援引台紐經濟合作協定（ANZTEC）實施十年來的追蹤數據，強調衝擊程度被刻意擴大，事實上就產品屬性而言，國產鮮乳與進口液態乳差異化顯著，進口乳品主要填補產能缺口及業務用市場需求，未來美國乳品也只會影響進口市場，國產鮮乳地位難以動搖。

根據農業部與乳業協會長期統計，自二〇一三年ANZTEC簽署、紐西蘭液態乳關稅逐步調降至零以來，台灣國產鮮乳年產量始終維持於四十六萬公噸以上，收購價格亦維持穩定，並未出現市場替代效應；業界分析，這趨勢揭示台灣乳品市場總需求持續擴大，進口乳品主要在填補產能缺口及業務用市場需求，與國產鮮乳所深耕的家用及高端消費市場，存在明確的市場區隔。

美乳來台 主要衝擊進口市占

國產鮮乳從擠乳到上架僅需二十四小時，在「在地新鮮」的核心價值上具備先天優勢；反觀美國牛乳一旦進口，受限於長達十五至二十天的海運時程及通關檢驗，須採超高溫殺菌（ESL）技術處理，保存期限達七十至九十天，產品定位屬「長效乳」範疇，與國產鮮乳並非同一競爭市場。

業界指出，美乳進口後，其目標客群將聚焦對價格敏感、風味要求較低餐飲業務用市場，市場定位與紐西蘭乳品高度重疊，預期引發進口品市占爭奪，而非對國產鮮乳的直接威脅。

面對進口乳品競爭壓力，台灣酪農早積極以差異化策略搶占市場話語權，「單一乳源」、「小農品牌」等定位鮮明的新興品牌相繼崛起，以產地直送、成分透明為核心訴求，成功建立起「國產鮮乳」對比「進口長效乳」的價值認知落差；加上「鮮乳標章」與「CAS驗證」都成消費者選購時的主動辨識指標，品牌忠誠度穩固。

