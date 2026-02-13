占比僅2.4％ 去年美製車來台不到萬輛

台灣過去三年美國進口車年銷量

〔記者楊雅民／台北報導〕美製進口車關稅拍板，根據交通部數據所統計，二〇二五年受到台美對等關稅不明影響，台灣自美國進口的十三款車型，全年進口量失守萬輛關卡、僅九九八五輛，年減逾三成，占全台新車總銷量比重僅約二．四％。

根據統計，過去五年台灣自美國進口車款僅十餘款，每年進口量落在一萬至一萬七千輛之間，二〇二二年進口量達一萬七二七九輛，是近五年來最高，主要是那一年Tesla Model3就進口了七九三一輛。

請繼續往下閱讀...

二〇二五年台灣自美國進口車款僅十三款，分別是美國品牌Tesla Model3、Model S與Model X，還有Ford（福特）Mustang、Mustang Mach-E。非美國品牌有Mercedes-Benz（賓士）的GLE、GLS與BMW（寶馬）X3、X5、X6、X7、XM車款，以及Toyota Sienna HV等車款。

但受到美製車進口關稅遲遲未定影響，進口量縮水至萬輛以下，其中BMW進口量居冠，達三八七三輛；特斯拉進口三二〇六輛；Benz GLE和GLS進口一九一三輛；福特和TOYOTA分別進口二六九輛和七二四輛。

進口車商研判，美製車零關稅進口，且解除法規障礙，美國生產的特斯拉（Tesla）電動車不僅低關稅、也免貨物稅，預期受惠最大；車商形容，「第一年是電動車被打、一年後恐換國產車挨打了」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法