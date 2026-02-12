財經青紅燈》頂級豪宅8年賣1戶

「陶朱隱園」在1月底直接打開大門，滿足各家媒體參觀與拍攝需求，圖為「陶朱隱園」大廳鋼琴裝飾。（記者徐義平攝）

■徐義平

17樓一戶總價達11.1億元的旋轉豪宅「陶朱隱園」，在1月底直接打開大門，滿足各家媒體參觀與拍攝需求，甚至可自由在豪宅內走動取景，大廳瞬間變成鬧市，連頂樓宴會廳都留下不少參訪過的足跡（腳印）；當天開放媒體參觀人數可能比累積1個月上門看屋的豪客還要多很多。

就算當天拍不夠，媒體還可以年前再各自約時間「單獨」拍攝，的確也出現不少上門「二訪」的媒體，可在現場直接錄網路節目，可說是開放參訪尺度與自由度最大的豪宅建案。

以上種種開放參觀做法，完全顛覆過往豪宅建案，尤其是台北市豪宅案要保留給金字塔頂端買家的神祕感，過往豪宅參訪過程，不時會遇到「這個不能拍」、「這裡不能看」、「這個用我們提供的照片」等現場提醒聲音穿插。

且過往銷售的豪宅即便能夠參訪，通常不會直接開放所有媒體，僅接受少量媒體參訪，很多豪宅建案只看過外觀跟大廳，未必能夠一探整個豪宅的全貌。

旋轉豪宅如此高調的銷售手法，主要是2018年取得使照後，至今已邁入第8年，幾乎快進入中古屋門檻，但40戶只賣掉1戶，透過如此高調的行銷手法，可能希望透過大量且持續的曝光，吸引更多目光放在旋轉豪宅上，甚至能夠促進買氣，畢竟豪宅建案一開賣就要賣10年才能完銷的情況，並不算少見。

目前全台知名度、曝光度，被蹭熱度程度較高的豪宅建案，應該非旋轉豪宅案莫屬，尤其該豪宅的建物工法、外觀，甚至行銷手法也是在眾多豪宅建案中獨樹一格、甚至是顛覆傳統。

