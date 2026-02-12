長榮6/26直飛華府 即起開放訂票

長榮航空6月26日開闢桃園—美國首府華盛頓直飛航線，即日起開放訂位購票。（長榮航空提供）

〔記者高嘉和╱台北報導〕長榮航空6月26日起開闢桃園—美國首府華盛頓直飛航線，即起開放訂位購票，提供每週4班的飛航服務，華盛頓開航後北美航線將擴增至10個客運航點，每週往返北美航班數提升至98班，是台灣布局北美航點最多、航班最密集的航空公司，民眾可至長榮航空官網https://bit.ly/4cnPDSl訂位及購票。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空長期深耕北美市場，繼去年開闢達拉斯航線，成為亞洲唯一營運美國德州雙航點的航空公司後，今年再開闢直飛美國首府華盛頓航線，精準切入全美政治核心與經濟樞紐，進一步完善美東航網布局，與既有的西岸與中西部航點，形成更完整的跨洲連接飛航網絡，不僅強化北美航網的完整性與競爭優勢，也能為旅客提供更彈性、高效率且舒適的飛行選擇。

長榮航空桃園—華盛頓航線將採用3艙等配置之波音787-9機型飛航，除商務艙及經濟艙，也配備「類比商務艙」規格的全新第4代豪華經濟艙，提供兼具優雅與舒適的客艙體驗。

長榮航空華盛頓航線開闢後，北美旅客亦可經由長榮綿密完善的亞洲航網，便捷轉機前往亞洲各大主要城市，也可透過長榮洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、休士頓、達拉斯、芝加哥、溫哥華、多倫多共10條北美直飛航線，結合星空聯盟成員加拿大航空、聯合航空、哥倫比亞航空及巴拿馬航空合作聯營航班，並和阿拉斯加航空、捷藍航空、夏威夷航空、太陽城航空、西南航空與西捷航空等多家主要航空公司合作，延伸覆蓋美洲地區逾200個城市。

