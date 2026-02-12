金蛇年封關 台股年漲萬點 林修銘：馬年4萬點可期

證交所昨舉行封關典禮，邀請年度人物戴姿穎(圖左三)出席，圖右三為證交所董事長林修銘、右二為總經理李愛玲。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉、卓怡君、張慧雯／綜合報導〕蛇年台股演出大驚奇，加權股價指數共飆漲1萬0080.3點，漲幅42.85%，收在3萬3605.71點，創下歷史新高，證交所董事長林修銘認為，未來一年台股衝上4萬點是可以期待的；也就是說，馬年台股有機會再漲20%。

股民平均賺125.1萬

根據證交所統計，蛇年集中市場股票市值來到109.53兆元，較去年農曆年封關日總市值75.53兆元，約增加34兆元；扣除外資持股約49%後，以全體開戶人數1386萬人計算，平均每位股民蛇年大賺125.1萬元，是荷包豐收的一年。

驚濤駭浪中 展現台灣韌性

證交所昨盛大舉行封關典禮，邀請在羽球場展現十足韌性精神的羽球天后戴姿穎擔任年度人物，同時將資本市場豐碩的成果與社會共享。林修銘指出，過去一年儘管有一些驚濤駭浪，包括去年4月對等關稅的影響，但是台股再次展現台灣產業跟資本市場的韌性，也成為全球第7大資本市場市值的國家。

根據證交所統計，自2006至2025年之20個農曆春節後開盤日當天，加權指數收盤有14年上漲及6年下跌，上漲機率有7成，其間以2023年1月30日指數收在1萬5493.82點，上漲560.89點、漲幅3.76%最大；而以2020年1月30日因疫情關係，指數收在1萬1421.74點，下跌696.97點，跌幅5.75%最大。

昨封關 紅包資金行情發威

元大投顧表示，台股昨封關日以跳高盤開出，台積電（2330）依舊是一夫當關，股價一度再創天價1925元，強勢引領指數再創新高。由於台股紅包資金行情強力發威，促使大盤於蛇年最後交易日，再創歷史新高。

不過也因為指數漲幅相當大，馬年一開始在技術指標紛紛處高檔、正乖離太大情況下，預期震盪將更加劇。此外台股自1月29日爆出9596億元天量後，已經過了9個交易日，量能未能再度突破，後續追價意願仍有待觀察。

