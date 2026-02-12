深陷通縮泥淖 中國PPI連跌40個月

中國1月生產者物價指數年減1.4％，連跌40個月。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國一月消費者物價指數年增率低於預期，且生產者物價指數（PPI）連跌四十個月，顯示在房市持續低迷、內需欲振乏力且欠缺強有力的刺激措施下，中國深陷通縮壓力。

中國國家統計局昨公布，一月消費者物價指數（CPI）年增〇．二％，低於經濟學家預期的年增〇．四％與前一月的〇．八％；月增〇．二％，低於預期的〇．三％增幅。排除波動大的食品與能源價格，核心CPI上漲〇．八％，低於前一月的一．二％增幅。

請繼續往下閱讀...

1月年減1.4％ 房市、內需仍疲

數據顯示，中國一月生產者物價指數年減一．四％，優於經濟學家預測的一．五％減幅，較前一月的年減一．九％跌幅收斂，月增〇．四％，為連續第四個月上升，原因是近幾月全球金價飆漲。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟指出，一月CPI增幅下滑主因為去年農曆春節在一月、基期較高，國際油價變動使能源價格降幅擴大也是原因之一。

CNBC報導，工廠出廠價格通縮已持續逾三年，衝擊中國製造業的獲利能力，去年多數時間，這些業者承受消費者信心不足與美國貿易政策導致的生產干擾等壓力。自疫情結束以來，中國一直難以擺脫通縮壓力，房地產長期低迷以及就業前景不明使情況雪上加霜。

標普全球評級下調今年中國房地產銷售預測，從去年十月預測的年減五％至八％進一步下跌十％至十四％。

分析師報告說，「中國房市低迷已經固化，只有政府有能力消化過剩的庫存」，政府可以購買更多未售出房地產，作為保障性住房，但迄今為止，相關努力十分零散。

一度占總體經濟逾四分之一的中國房市，年銷售額短短四年就縮減一半。通縮壓力及房市不振導致中國的財政收入占GDP比率，從二〇二一年以來已下降四．八個百分點至十七．二％，公共債務占GDP比率則從二〇一九年擴大四十個百分點至去年達一一六％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法