學者肯定農產談判 籲2基金加碼

國際貿易學者稱讚談判團隊守住國內糧食安全防線，對談判結果高度肯定。（中央社資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕台美對等貿易協定即將簽署，我方可望守住多項農產品防線，相比日韓談判成果堪稱亞洲最佳。國際貿易學者稱讚談判團隊守住國內糧食安全防線，對談判結果高度肯定。

據了解，將簽署ART的農產品項中，稻米輸入可望維持原狀，敏感性作物大蒜、紅豆維持輸入稅率，美雞肉輸入關稅可望不變，美豬關稅則擬從十二％調整到六％；不過因國人口味喜愛溫體豬，且美豬進口成本較加拿大豬等更貴，去年美豬占總體豬肉進口量約十四％。

逢甲大學國貿系教授楊明憲指出，之前外界都以為台灣農產品市場可能比照日本模式，對美全面開放，但我國有望守住多項農產品，「談判團隊表現極為優秀，要高度肯定！」

農損、農再基金應擴大規模

但楊明憲建議，隨著ART簽署，短期可能引起農民恐慌，整體投資經營趨保守，農損基金應至少增加一千億元，針對有進口疑慮或事實損害的農產品提供協助輔導；主要做長期規劃的農村再生基金（農再基金）也需擴大規模一千億元，協助加強基礎建設、冷鏈布建與加強研發，並協助擴大對外行銷與建立品牌。

至於美國商會屢次不滿台灣對於市售豬肉需有清楚產地標示，楊明憲提醒，產地標示是代表出產國對其產品的信心，台灣人均消費美國農產品金額最高，美國製造、生產事實上對消費者有一定吸引力，消費者本來就應有知的權利。

而是否擴大美國肉品品項進入台灣市場，他認為，台灣要走向國際，作法須跟國際接軌，國際有科學標準或證據就可開放，但也同樣應在有清楚標示下讓消費者判斷。

