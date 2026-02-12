30億挺車業專款 勞長：連結就業保障

勞動部長洪申翰（右）、經濟部次長江文若（左）接受媒體聯訪。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台美貿易協定即將簽署，美製車進口關稅可能降至零。勞動部昨邀請六大車廠工會座談，與會理事長們特別聚焦「工作權」；會後勞動部長洪申翰表示，已承諾三十億元研發補助，必須與「勞工就業權益」掛鉤，避免業者拿了補助卻損害勞工權益，甚至把錢拿去做別的事情。

參與座談的代表，除國瑞汽車、中華汽車、福特六和、三陽工業、台灣本田、裕隆汽車等企業工會外，產業總工會也受邀，共十多名工會代表與經濟部、勞動部官員交換意見。

將嚴格考管 避免濫用

洪申翰會後受訪指出，經濟部擬編列三十億元特別預算，補助汽車業進行自主研發、轉型及提升市場競爭力，但這筆錢如何使用，業界代表已同意，政府應進行嚴格監控與考管，避免遭到濫用；更重要的是，必須透過制度，將補助款「連結勞工權益」。

洪申翰說，昨與工會代表達成共識，這筆補助除了做為產業轉型研發，也須有部分作為兼顧勞工權益之用，特別是必須與「勞工就業權益」掛鉤；後續將與經濟部研議，如何將補助款與勞工就業權益連結。

參與座談的經濟部次長江文若也表示，汽車產業是火車頭產業，三十億元的研發轉型補助計畫，是要企業提升研發能力進而照顧員工生活；針對美製車可能享有的零關稅優惠，政府提出兩點明確承諾，包括此關稅優惠僅限於台美雙邊貿易談判，不適用於其他國家，且為了防範「洗產地」，經濟部已與財政部海關建立聯防機制，嚴防其他國家產品假冒美國名義進口。

