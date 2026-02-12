台美ART明簽署 美製客貨車可望脫鉤

「台美對等貿易協定」即將簽署，美製小客車雖恐零關稅，但我方爭取貨、卡車部分降稅。（中央社資料照）

除多項農產品守住輸台關稅外 另爭取貨、卡車部分降稅

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院副院長鄭麗君率談判團隊前晚赴美，據了解，鄭麗君此行將就美製車進口、農產品開放等項目進行談判，在與美方進行最後會議後，預計在台灣時間十三日清晨正式簽署「台美對等貿易協定」（ART）。在美製車部分，客貨車可望脫鉤處理，小客車雖恐零關稅，但貨、卡車盼爭取部分降稅，以保障國內車輛產業權益，至於農產品部分，也守住多項農產品的輸台關稅。

據指出，台灣對等關稅調降為十五％且不疊加，以及半導體及衍生品等二三二關稅取得最優惠待遇的部分已底定，並在一月與美方簽署投資合作備忘錄（MOU）；但對於美製車進口、農產品市場開放項目等，尚待最後確定，也是鄭麗君此行赴美主要任務。

據悉，鄭麗君在台灣時間十三日清晨見證美國在台協會（AIT）與我駐美代表處簽署ART後，隨即將在華府召開記者會，行政院長卓榮泰當天也會召開記者會說明。而行政團隊近日已為即將簽署協定做準備，並密集召開多場跨部會會議，各部會依談判內容研擬相關談參，沙盤推演朝野攻防。

對於汽車關稅，經濟部前天已舉辦產業座談會，預計匡列三十億元專款，後續根據產業需求提供協助，勞動部昨也與六大車廠工會座談。據了解，我方爭取客貨車脫鉤處理，小客車雖恐零關稅，但為保障本土車廠生產的貨、卡車，我爭取部分降稅；至於進口美國小客車應是中高價位款，與國產車有區隔，初步評估衝擊不致過大。

美豬美牛進一步開放？

政院再強調堅守4原則

農產品部分，我方可望守住多項農產品的關稅，不過，美豬美牛是否進一步開放也是這次談判焦點，包括是否放行美牛內臟與絞肉進口、美豬是否放寬萊克多巴胺與產地標示。行政院已多次強調，談判會堅守維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全四大原則。

