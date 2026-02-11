3部會攜手打造 先進半導體研發基地落腳工研院

經濟部昨宣布與國發會、國科會共同打造的「先進半導體研發基地」於工研院中興院區動土。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕經濟部昨宣布與國發會、國科會共同打造「先進半導體研發基地」在工研院中興院區動土，透過晶創台灣方案支持，基地內將設有「先進半導體試產線」，明年底完工後，將提供「IC設計創新試產驗證」、「先進半導體製程開發」、「設備材料在地化驗證」三項服務，有效降低中小型IC設計公司與新創公司的驗證門檻，順利踏上「實驗室」到「市場」的最後一哩路。

經濟部部長龔明鑫強調，在全球半導體競賽中持續領先的關鍵在於強化研發韌性與自主技術。「先進半導體研發基地」有三大亮點，一是培育生態系，鎖定中小型IC設計公司、新創，或本土設備、材料商，提供新材料、設備、製程反覆驗證機會，例如少量多樣、可彈性調整「新型態晶圓共乘服務」，縮短研發週期、加快商品化，讓產業生態系更完整、更有韌性。

請繼續往下閱讀...

二是技術多樣性，將鎖定目前應用最廣、需求最穩定的二十八到九十奈米市場，也是AI邊緣運算與高效能運算需求最迫切的節點，全力協助台廠技術突破，助攻AI百工百業。

三是研發更前瞻，智慧醫療、自駕車、工廠自動化都需要特殊製程晶片，在工研院研發團隊全力配合下，基地將超前部署AI晶片、矽光子、量子科技的尖端開發，扮演百工百業數位轉型的核心引擎。

行政院長卓榮泰致詞也強調，政府將持續開發更優質的水源，同時對於電力系統，除持續落實總統提出的「二次能源轉型」，繼續開發多元綠能、推動深度節能與智慧儲能，並強化電網韌性之外，也會全面接觸全世界先進的新式核能技術；政府提出能源開放的構想，就是希望有充裕的能源基礎穩定產業發展，因「電力就是算力，算力就是國力！」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法