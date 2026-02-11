連結台積投資 美CSP採購晶片可望免稅

川普政府計畫，豁免亞馬遜等美國超大規模雲端服務供應商進口晶片關稅，但這項豁免將與台積電在美投資承諾綁在一起。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，由於亞馬遜、Google和微軟等大型科技公司正在興建人工智慧（AI）資料中心，川普政府計畫給予上述公司進口晶片關稅豁免，但這項豁免將與台積電在美投資承諾綁在一起。

這項豁免除了凸顯美國總統川普堅持透過課徵晶片關稅，以激勵在美國本土製造晶片的決心，也為驅動美國AI產業快速擴張，卻高度依賴進口半導體的上述科技大廠提供緩衝的空間。

川普政府一直以關稅威脅來推動更多的美國製造，但並未對來自台灣的半導體全面課徵關稅，以免打擊科技大廠的AI供應鏈。

該豁免計畫將與一月中旬美國與台灣達成的關稅談判掛勾，白宮已同意將台灣輸美商品的關稅調降至十五％，以換取台灣對美國晶片產業投資二五〇〇億美元。

當時美國商務部還公告指出，未來對台灣半導體適用的二三二條款關稅，將對投資美國的台灣企業給予獎勵。正在美國新建產能的台灣企業，在建設期間內，可享有規劃產能最高二．五倍的產品輸美免關稅，超過配額部分則適用較低優惠稅率；而已完成建廠並開始投產的業者，仍可享有規劃產能最多一．五倍的進口免稅。

依此機制來看，台積電將能依據此貿易協議所獲得的豁免額度，分配給美國的大型科技客戶，讓這些客戶能免稅進口該公司晶片。目前台積電預計在美投資總額達一六五〇億美元。

針對美國超大規模雲端服務供應商（CSP）提供的退稅規模與範圍，將取決於台積電對未來幾年美國產能的預測。

美國一名官員表示，相關計畫仍在調整中，尚未得到總統川普核定，「我們會在計畫公布後，像老鷹一樣緊盯後續進展，確保我們透過關稅和退稅達成的目標不會被削弱，也能避免這最終演變為送給台積電的大禮」。

