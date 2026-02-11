守住農糧防線 靠人均消費美農產金額居冠

國內知名美式大賣場有逾四百萬國人是該賣場付費會員，台灣分店業績在該賣場亞洲分店中，幾乎是獨占鰲頭。（資料照）

除採購團敲定4年百億美元訂單外 去年進口額年增16.8％ 美方認可

〔記者楊媛婷／台北報導〕「台美對等貿易協定（ART）」即將簽署，我方守住多項農產品防線，關鍵之一在台灣企業組團去年九月赴美敲定四年期黃小玉與牛肉百億美元採購訂單，企業代表肯定駐美代表俞大㵢和美官員會談，強調我國是全球人均購買美農產品金額最高的國家，獲美方認可。

台美關稅除談定十五％不疊加，半導體與衍生品等二三二條款獲最優惠待遇，據了解，我國就美國農產品輸入部分堅守糧食安全，談判成果堪稱亞洲最佳；而我國業者去年組團赴美敲定的農產採購訂單，成為談判成功關鍵之一。

據參與採購團的企業代表透露，我國對美農產品採購金額較往年成長二十五％，美方感受到誠意；該企業代表也大讚俞大㵢和美官員斡旋表現，透露俞大㵢和美方官員洽談時強調，台灣長期支持美國農產品，更指出我國人口數雖不多，民間企業採購團也未如他國陣容龐大，但我國人均消費美國農產品金額、採購團人均採購金額都是全球最高。

此外，農業部部長陳駿季強調台美互惠合作，次長杜文珍有外語專長，和美方官員與代表互動熱絡，在談判中表現亮眼。

依農業部統計，我國去年自美輸入的農產品達七一二萬九二三噸，較上一年度增加四十三．二％，進口產值為四十四．五億美元，年增十六．八％，主要進口品項為黃豆（約八億美元）、小麥（約三億美元）、玉米（約七．七億美元）等我國生產嚴重不足的作物，還有水果如蘋果、葡萄、櫻桃等（總進口值約二．八億美元），與部分蔬菜如洋蔥、馬鈴薯等，畜產品則為雞肉（三．三億美元）、牛肉（六．七億美元）、豬肉（五一〇萬美元）、牛乳（九六七六萬美元）等。

雖此次豬肉輸入關稅從十二％降到六％，且進口豬肉便宜，但國人喜愛溫體豬肉，國產豬肉市占率近九成，進口豬肉多做為加工。我國去年豬肉輸入十一萬七六九〇噸，前四大輸入國為加拿大、西班牙、丹麥、巴拉圭，美國豬肉去年僅進口一七三一噸，排第七。

另以國內知名美式大賣場為例，逾四百萬國人是該賣場付費會員，台灣分店業績在該賣場亞洲分店中，幾乎是獨占鰲頭。

