美製車恐零關稅 經長︰30億專款挺產業

估計最高影響逾1％產值 若能反映在車價 可討論調降國內未生產零組件關稅

〔記者廖家寧、楊雅民／台北報導〕台美貿易協定簽署倒數，美製車關稅很高機率從十七．五％一口氣降至零。經濟部長龔明鑫昨指出，美製車進口關稅調降「最極端」情況下，對國內汽車產業產值影響約一％多，短期上影響有限；經濟部初步匡定三十億元專款支持國內汽車與零組件產業，協助業者強化自主研發與出口布局。

關稅調降 其他國家不比照適用

龔明鑫昨邀請車輛公會、九大本土車廠及勞動部召開「汽車製造產業座談會」。他會後表示，這次主要是方向性討論，尚未定版，不過幾個方向已清楚，包括美製車進口關稅調降，其他國家不會比照適用；至於進口關稅能否分年緩降？龔僅說「還沒底定，不好在此說明」。

龔明鑫表示，在智庫以模型推估最極端的情況下，產值影響約百分之一點多，影響還算可控；雖我國開放美製車進口，感覺上是要防守，但事實上不少國內車廠表達有外銷計畫，「這也是一個很好的方向，不是只是固守在台灣市場」，經濟部也會提供相關協助。

他指出，車廠曾提議台灣未生產的汽車零組件進口關稅是否有下調空間、以降低生產成本，這過去在行政院、立法院上曾討論過，當時立委要求若進口零組件關稅調降，理應適度反映在車價上，「這一次業界再度提出，可再做一些精進的討論，如果說真的可以反映在車價、回饋消費者，也提升價格競爭力，可與行政院再討論。」

專款助業者強化研發、出口布局

車輛公會建請政府設立「汽車產業轉型基金」，鼓勵企業在台灣持續投入自動化與智慧化生產線、前瞻車輛電子研發等，同時提供低利貸款與補助，以研發支出抵稅、設備更新加速折舊，協助汽車業者度過市場衝擊期；對於國內自製率越高的車廠，給予貨物稅、營利事業所得稅或營業稅等賦稅抵減的獎勵。

