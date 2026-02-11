盤勢分析》台積再寫天價 台股站上3萬3

台積電股價昨開高走高，終場收在最高價1880元，再寫新天價。（中央社）

昨日半導體類股強勢，台積電（2330）、日月光投控（3711）雙雙創新天價，帶領電子股上攻，加權指數開高走高、維持高檔震盪，終場大漲668.35點、以3萬3072.97點作收，收在昨日最高點、也正式站上3萬3千點大關，成交量約6576.52億元。

台積電ADR創新高，帶動台積電昨日股價也開高走高，終場收在最高價1880元，再寫新天價，反映市場對台積電營運的強勁信心。而封測龍頭日月光因近日法說會釋出利多，股價持續向上，昨日收漲5.2%，也再創高價。AI商機不墜，半導體類股集體大漲，IC通路、矽光子族群也向上。

昨日外資大買557.11億元、投信買超44.76億元、自營商買超28.28億元，三大法人合計買超630.15億元；外資台指期淨空單昨增加1299口，累積外資台指期淨空單約2.48萬口。

元大投顧認為，近日融資餘額處在高水位，但法人買盤顯示高檔追價意願謹慎。封關在即，國際變數尚存，需觀察美伊制裁是否擴大、可能牽動美中貿易擦槍走火；美國消費者物價指數等關鍵數據公布，若上升就可能增加盤勢波動；加上比特幣大幅度修正，若春節再現重挫，市場風險偏好恐將轉趨保守。

群益期貨認為，昨日整體籌碼面略為樂觀，台積電股價率先創高表態，待台股開紅盤量能回歸後，短線將加速走揚幅度，加上3萬2千點附近打底支撐下，短線台股的拉回可以樂觀看待。（記者歐宇祥）

