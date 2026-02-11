財經青紅燈》8年1.25兆

國防特別預算總經費達1.25兆元，遭有心人士質疑「虛列」、「天價」等，刻意忽略分8年投入的事實；為避免民眾被誤導，政院或許可以思考在特別條例前面冠上「8年1.25兆」。(資料照)

總統賴清德提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，以8年投入1.25兆元為上限，但在立法院遭藍白立委10度封殺，迄今尚未付委審查。在野黨以「天價軍購」、「國軍加薪」等理由杯葛國防預算，但8年1.25兆元預算，換算下來平均一年約1562億元；藍白可以聯手強修「財劃法」，要求中央一年多給地方4165億元，卻全力阻擋一年1562億元的國防預算，難道台灣人民的安全不重要？

台灣是個民主國家，在野黨若認為國防特別預算編列不合理，可以將朝野版本一併付委，透過專業審查來解決爭議。然而，在藍白立委一味杯葛下，國防特別預算遲遲無法付委審查，當然也無法進行討論，如何弭平朝野分歧？在野黨如此作為，到底是要爭取國軍加薪、為人民看守荷包，還是另有所圖，相信人民心中自有一把尺。

請繼續往下閱讀...

另，國防特別預算總經費達1.25兆元，遭有心人士質疑「虛列」、「天價」等，刻意忽略分8年投入的事實；為避免民眾被誤導，政院或許可以思考在特別條例前面冠上「8年1.25兆」。此外，2025年經濟成長率概估8.63%，企業獲利大幅成長，因所得稅落後一年申報，若2026年度稅收預算未調整，預料今年稅收將大幅超出預算數，屆時，朝野恐因超徵稅收用途再起爭議，與其如此，不如在特別條例中明定將超徵稅收用於國防特別預算，也可減少舉債，維持財政韌性。（鄭琪芳）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法