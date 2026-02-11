營收獲利速報》傳統淡季 聯發科1月營收年月雙減8%

聯發科1月營收較上月與去年同期下滑。（資料照，記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕因傳統淡季效應，IC設計龍頭聯發科（2454）公布一月合併營收469.77億元，月減8.37%、年減8.15%。展望第一季，聯發科預估營收以美元對台幣匯率1比31.2元計算，將介於1412億元至1502億元之間，比前一季持平至減少6%，較去年同期下滑2%~8%，營業毛利率預估為46%±1.5%。

在記憶體及整體BOM表（物料清單）成本上揚的壓力下，聯發科預期智慧型手機終端需求將受到衝擊，將策略性地調整產品組合，預期第一季手機業務營收將明顯下滑，智慧裝置平台第一季營收將較上季與去年同期成長，主要來自通訊產品、電視及運算裝置等需求從淡季回溫；電源管理IC較上季約略持平。

友達去年虧轉盈 EPS0.9元 布局AI四支箭

〔記者記者陳梅英／台北報導〕面板大廠友達（2409）去年在轉型與業外挹注下轉虧為盈，全年獲利68億元、EPS為0.9元。董事長彭双浪對今年營運維持審慎樂觀，儘管面臨記憶體缺貨、關稅與地緣政治變數，仍預期營收可逐季成長。目標2030年三大營運支柱中以達擎為核心的Vertical Solution及Mobility Solution，兩者營收貢獻將達7成。

彭双浪也首度揭示AI轉型藍圖，提出「AI四支箭」布局。友達切入CPO光通訊，憑藉光模組、光接收元件、玻璃基板與巨量轉移等核心技術，樣品已完成並與客戶洽談商品化；同時於CES展示可整合車頂玻璃的低軌衛星透明天線，主打輕薄、低耗能；另布局AR眼鏡關鍵光導板（Waveguide），以光學與玻璃製程優勢強化AI視覺終端應用，未來都將貢獻新的營運動能。

