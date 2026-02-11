台積1月營收首破4千億 員工平均分紅264萬

台積電昨公布一月營收高達4012.55億元，首破4千億元大關；股價昨開高走高，終場收在最高價1880元，再寫新天價。（中央社）

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠AI對先進製程需求大爆發，台積電昨公布一月營收高達4012.55億元，首破4千億元大關，創單月營收歷史新高，月增達19.8%、年增更達36.8%。

台積電今年第一季預估美元營收達346~358億美元，以中位數估約季增4%、年增38%，依美元兌新台幣匯率31.6元為假設基礎，新台幣營收約1兆933億元至1兆1312億元，季增4.5%~8.1%，營收將續創新高。

預估今年美元營收成長近3成

展望今年，台積電預計今年晶圓製造2.0產業將年增14%，受惠先進製程與先進封裝等強勁需求，台積電預估今年美元營收將成長近30%，又是強勁成長的一年。

外資單日大買1萬2634張

台股今日封關，台積電昨收1880元、上漲65元，漲幅3.58%，創新天價，外資大買1萬2634張，為今年以來單日買超最多張數。

此外，台積電本週一、二，首度赴日本熊本召開董事會，昨公布8項核准議案，包括去年第四季每股配發現金股利6元，維持上季水準，預計今年6月11日除息，7月9日發放股利；2025年員工分紅共2061億4592萬元，創歷史新高，以去年底可參與分紅正職員工7.8萬人計算，平均每名員工可分到264萬元，年增逾3成也創新高；因應市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約449億6200萬美元（新台幣逾1.4兆元）。

季配息維持6元 升8高階主管

台積電董事會昨並一口氣核准8位人事擢升案，這是董事長暨總經理魏哲家掌大位之後，首度大幅擢升經營團隊高階主管，8位皆是60歲左右及60歲以下主管，分布生產、研發、資材與業務，代表台積電中生代接班梯隊浮現，進入新局面。

