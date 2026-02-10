民間投資公建 去年3300億元 創促參新高

行政院「兆元投資國家發展方案」，去年即吸引民間參與公共建設150件，投資金額逾3300億元，創過去促參案新高。（資料照）

兆元投資國家發展方案 至後年可達6829億 創12.6萬就業機會

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院去年起推動「兆元投資國家發展方案」，首年即吸引民間參與公共建設一五〇件，投資金額逾三三〇〇億元，創過去促參案新高。行政院估計，至二〇二八年民間投資公建金額可達六八二九億元，創造十二．六萬個就業機會。

行政院於二〇二四年底核定「兆元投資國家發展方案（二〇二五至二〇二八年）」，以「創新促參推進機制」、「優化公共建設投融資條件」及「增加公共建設相關金融商品」三大具體策略，引導民間資金參與重要政策，行政院並陸續成立促參專案辦公室、資本市場服務團，分別輔導辦理促參及推動公建相關金融商品。

根據統計，方案推動首年，民參案件約一五〇件，投資金額逾三三〇〇億元，法規鬆綁已完成卅五件，並將基礎建設納入保險業可投資範疇，以及擴大保險業可投資公建範圍，涵蓋「促進民間參與公共建設法」、私募基金投資綠色永續（ESG）、社福及配合政策之公共投資等項目。

對於指標型促參案，官員表示，再生水廠有六案、三案已完工，嘉義、北高雄海淡廠正規劃中，合計引導民間投資逾一二〇〇億元；至於長照機構十一案採促參，包括台北南港長照機構、新北市銀新未來城等，引導民間投資逾三百億元；文教設施方面，高鐵雲林減碳教育館、清大桃園醫療園區等廿九案規劃中，引資逾一五〇〇億元。

此外，在社宅促參案，內政部已選定新竹縣「竹九安居」作為指標示範案，預估民間投資達一一九億元。

