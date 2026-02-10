AI商機爆發 Q1出口飆速成長

近1年台灣出口統計

前2月出口年增上看48%

AI商機爆發，今年出口持續看好，一月出口657.7億美元，創下歷年單月新高。（歐新社檔案照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部公布一月出口六五七．七億美元、創歷年單月新高；換算台幣，單月出口首度突破二兆元、達二兆七三六億元。財政部表示，AI商機持續爆發，加上台美關稅塵埃落定，今年出口持續看好，第一季可望延續高速成長，但二月適逢春節工作天數減少，推估出口約四九六億至五二五億美元、為歷年同月最高，年增二十％至二十七％，前兩月年增四十四％至四十八％。

前兩月年增 上看48

主要貨品中，十一項貨類出口全面上升，資通與視聽產品、電子零組件均創單月新高，分別年增一．三倍及五十九．八％，兩者併計增九十二．八％，對總出口成長貢獻逾九成；其餘貨類平均年增二十．二％，以礦產品增四十．七％較高，機械、電機產品各增二十九．四％及二十六．七％，出口值分別為近三年半次高及最高，主因受惠於AI熱潮外溢效應。

資通與視聽 連31月正成長

財政部統計處長蔡美娜說明，資通與視聽產品表現「如日中天」，連續三十一個月正成長、為史上最長上升週期；電子零組件出口增近六成、為近十六年最佳表現，反映半導體先進製程接單火熱；另，記憶體市場結構性缺貨擴大蔓延，一月DRAM出口二十八億美元、年增二．九倍，均創歷年單月最高。

傳產方面，蔡美娜指出，復甦基礎較穩固的是機械及電機產品，一月塑橡膠、紡織品出口分別年增八．六％及〇．七％，但若考慮工作天數增加，兩貨類出口量能仍偏弱，整體市況復甦相對緩慢。

對東協、歐洲出口創單月新高

一月對五大市場出口規模均為歷年同月新高，對東協、歐洲出口更創單月新高，其中對美國、歐洲分別成長一．五倍及一．一倍，均以資通產品挹注最多，對歐洲出口增幅為有史以來最強；對東協增六十一．八％，對中國及香港、日本各增四十九．六％及三十七．二％，對中港出口增幅為近五年最大。至於前三大出口市場占比，依序為美國三十二．四％、中港二十四．四％及東協二十．四％。

對美出口 貢獻總增幅47％

蔡美娜指出，一月對美出口年增一．五倍、為史上第二大增速，已連四月增幅逾一倍，主因AI蓬勃發展，美國在全球AI競賽居領先地位，對伺服器、顯示卡拉貨力道強勁。她說，對美出口貢獻總出口增幅四十七％，美國幾乎撐起台灣出口成長的半邊天。

