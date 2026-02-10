盤勢分析》大漲量縮 短線箱型整理

聯發科一度大漲逾9%再創掛牌天價。（記者卓怡君攝）

美股四大指數上週五同步大漲，AI指標輝達股價終於轉強，費城半導體指數勁揚5.7%；加上日股因高市早苗領導的自民黨在眾院大選中獲得歷史性勝利，市場期待政權穩定有助於高市推動政策，日本半導體相關股飆漲，日股飆上歷史新高，帶動台股一掃上週的低迷，由台積電（2330）、聯發科（2454）帶頭衝關，聯發科一度大漲逾9%再創掛牌天價，半導體、矽光子、PCB、記憶體等相關族群表現強勢，加權指數一度大漲近900點，但因封關在即，成交量下滑，加權指數終場上漲621.7點，收在3萬2404.62點，重回各均線與3萬2000點之上，成交量約6494億元。

國票證券分析，近期市場缺乏利多，漲多的台股於上週面臨震盪，所幸1月21日大量低點3萬1200點仍為指數提供支撐，中期均線亦持續向上，當前台股多頭格局仍未有改變跡象，惟近期量能減弱，預期加權指數年前於3萬1200點至3萬2996點之間箱型整理的機率較大。

群益期貨指出，台股昨呈現強力反彈格局，早盤開高衝高後便一路橫盤震盪，終場收在所有均線之上，台積電強勢表態領漲台股，目前台股波動率由升轉降，短線台股的拉回可以偏多操作。

三大法人昨合計買超約361.5億元，其中外資買超247.6億元、投信買超7億元、自營商買超106.7億元；外資台指期淨空單昨減1517口，累積外資台指期淨空單約2.35萬口。（記者卓怡君）

