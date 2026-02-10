財經青紅燈》成交量破兆不是警訊

今年一月台股交易熱絡，根據主管機關統計，集中市場加上櫃買，總共有9個交易日成交量突破一兆元，創下新高，嚇到一些保守投資人，擔心台股是不是過熱了？

若單看成交金額，其實還不算高，因為在2021年5月12日股災時，集中市場曾爆出7727億元的成交量，但當時的加權指數，大概在1萬6千點上下500點，那天台積電（2330）股價收在560元、成交量13.1萬張。

請繼續往下閱讀...

而今年1月29日，加權指數最高來到3萬2996點，相較2021年5月12日指數已翻倍增加，但1月29日集中市場創新高的成交量9323億元，僅比2021年5月12日增加2成，指數增加一倍、但成交量僅增加2成，而台積電股價來到1835元，已大漲超過2倍。

單看成交值擔心股市過熱會失準，因為同樣買一張台積電股票，5年前可能只要56萬元，但現在卻要183萬元，而且不只台積電一檔股票如此，台灣50指數成分股可能都大漲一倍有餘，所以看成交金額不準，得看成交張數或股數。

2021年4月上旬到5月上旬，台股也相當熱絡，集中市場日成交股數都在100億股之上，多日超過150億股，之後5月12日出現股災，台股一度重挫7%，當天成交股數達200億股；今年1月，日成交股數也來到120億股左右，但還未有超過150億股的交易量，也就是說，台股需要提高警覺，但還未完全失控。

另一個要留意的指標，是去年第四季台股季成交金額在一億元以下的散戶，高達583萬人，創歷史新高，且今年一月有交易戶數高達518萬戶，同創新高，同樣驗證近期台股相當熱絡，一旦有風吹草動，多殺多互相踩踏的風險得多加留意。

台股漲上3萬點之上，光看成交金額將是「見樹不見林」，日成交金額跟融資餘額的警示能力皆下降，需多參考其他指標，才能趨吉避凶。（陳永吉）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法