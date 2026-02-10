國巨、廣達、台達電 1月營收亮眼

被動元件一哥國巨一月營收表現亮麗。（資料照）

國巨130.3億 再創單月新高

〔記者張慧雯、方韋傑／綜合報導〕受AI相關客戶拉貨動能持續，被動元件龍頭國巨*（2327）、電源廠龍頭台達電（2308）及代工大廠廣達（2382一月營收皆表現亮麗。

國巨*一月營收130.3億元、月增5.5%、年增27.1%，再創單月營收歷史新高。國巨指出，主要是AI相關應用的客戶拉貨動能持續強勁，工作天數回復正常，以及大中華區客戶於農曆年前增加備貨所致；展望未來，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康水平。

法人認為，國巨自去年第四季開始陸續調漲產品價格，是營收上升動力之一，不過，市場關注焦點在於毛利率是否能持續提升。

廣達全年AI產品出貨 拚3位數成長

廣達一月營收2308.35億元，月減15.3%、年增61.9%，創下歷史同期新高。廣達指出，隨著輝達GB300伺服器自今年第一季出貨量逐步超越GB200，預估全年AI產品出貨規模可望呈現三位數成長。

廣達說明，AI伺服器產品自Hopper世代逐步轉向GB系列，公司客戶早在去年第三季即開始導入GB平台，明顯早於部分同業，相關布局主要配合客戶節奏推進，並未出現市場傳言所稱的市占流失情形。

針對下一代平台Vera Rubin的出貨時程，廣達認為，從模組端到系統端仍需整合與驗證時間，實際較合理的放量時間點將落在第三季，將依客戶導入進度穩健推進。

台達電一月營收496.75億元，月減7.5%、年增32.9%，也創下歷史同期新高。其中，電源及零組件業績貢獻55%、基礎設施30%、自動化10%、交通5%，管理層預計在2月26日法說會更新今年展望。

AI基礎建設 成台達電獲利動能

法人預估，受工作天數減少與季節性因素影響，台達電今年第一季營收將較前一季小幅下滑，但AI需求穩健，產品單價與毛利率明顯優於傳統電源，有助推升整體毛利，淡季影響有限。由於AI伺服器電源與水冷產品持續放量，法人看好台達電今年營收與獲利維持成長趨勢，顯示AI基礎建設已由題材階段，逐步轉為穩定貢獻獲利的核心動能。

