世界先進產能爆滿 4月起代工價漲10~15%

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）傳出因產能爆滿，繼第一季調漲部分產品代工價格後，上星期法說會後，對客戶通知從四月起全面調漲代工價格，調漲幅度達10%到15%；業界預期，AI帶動半導體需求勁揚，加上通貨膨脹與投資擴產成本墊高，從材料、晶圓代工到封裝測試等供應鏈，陸續傳出上漲聲，晶圓代工是IC設計業最主要的成本，業者調漲價格，勢必影響客戶毛利與反映終端系統成本提高。

業界傳出世界先進第一季啟動第一波漲價動作，對整合製造元件廠（IDM）等客戶調漲電源管理IC等部分產品代工價，調漲幅度約個位數。

對於漲價，世界先進董事長方略於日前法說會中也有暗示漲價的說法，他表示，今年AI應用與投資確實推升需求，且商用、工業、車用半導體庫存修趨於健康，成熟製程受先進製程排擠與本身需求強勁雙重因素影響，形成供需偏緊。公司會與客戶協調，並視投資與產能擴充需要，進行合理的價格調整，以建立互惠、雙贏。

世界先進昨公布自結一月合併營收約40.12億元，月減18.62%、年增約18.37%，出現營收月減主要受晶圓出貨量減少導致。世界先進日前法說會預期，第一季晶圓出貨量可望季增1%至3%，但因產品組合變化、客戶長約到期等因素影響，產品平均售價將下滑3%至5%，產能利用率將回升到80%至85%，毛利率約28%至30%。

