金市震盪 貝森特歸咎中國混亂

黃金市場的劇烈波動，美國財政部長貝森特歸咎中國投機性暴漲後的拋售。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕黃金價格在飆破每英兩五六〇〇美元空前新高後急遽下挫，美國財政部長貝森特將黃金市場的劇烈波動歸咎為中國投機性暴漲後的拋售。他說：「黃金的波動，中國的情況有點混亂，他們不得不收緊保證金要求，所以金價在我看來像是典型的投機飆漲回落。」

彭博報導，貝森特八日接受福斯新聞訪問時，針對貴金屬價格紀錄性飆漲的問題，做出上述回應。投機性買進、地緣政治動盪以及對聯準會（Fed）獨立性的疑慮推升金價上漲，但上週該漲勢突然逆轉，進而提振美元，使美元出現一月初以來首度單週收漲，道瓊首度漲破五萬點大關。

《華爾街日報》也指出，中國配置財富的優質選項並不多，房地產市場低迷、國內股市波動較大、銀行利率維持低點，因此從被稱為「大媽」的精明中年女性，到Z世代的年輕人全湧入黃金，做為保值手段。

世界黃金協會的數據顯示，中國投資人去年購買約四三二噸的金條和金幣，年增二十八％，占去年全球購買總量的三分之一。

今年初，隨著美元走貶、債券收益率下降以及各國央行買入，全球投資人搶購黃金和其他貴金屬，推動貴金屬的漲勢；追逐風險的投資人更是利用槓桿加碼交易。凱投宏觀氣候與大宗商品經濟學家胡賽因說：「這越來越像一場投機狂潮。」

上月三十日，金銀價格出現數十年來最大單日跌幅，此後貴金屬市場波動劇烈，在中國的社群媒體上，一些虧損的散戶抱怨，他們高點進場，然後被「割韭菜」。目前中國一些銀行收緊保證金要求，限制客戶大量借款購買貴金屬。

彭博昨報導，投資人重回市場、逢低買進，使金價漲破每英兩五千美元。台灣時間晚間九時，現貨黃金上漲一％報五〇一七美元。Pepperstone集團分析師艾西里說，黃金能否穩定在五千美元以上，「對於決定市場是否從反應性回升過渡至永續上漲，至關重要」。

