股匯雙彈！ 新台幣勁揚1.18角

收31.56元終結連3黑

〔記者陳梅英／台北報導〕台股週一報復性反彈，加權指數收盤大漲逾六百點，外資回頭買超、並於午後大舉匯入資金，配合美元由高點回落，新台幣兌美元一舉升破三十一．六元價位，收在三十一．五六元、勁揚一．一八角，結束連三黑，總成交量二十二．八八億美元。

台股週一跳空開高，三大法人同步買超，合計買超三六一．五一億元，其中外資買超二四七．六九億元，午後外資熱錢湧入，帶動新台幣升勢擴大，盤中最高升抵三十一．五一八元、強升一．六角。

匯銀主管表示，相較外資上週兩個交易日賣超逾千億元，昨日買超金額不算大，但新台幣升值超過一角，除部分外資熱錢匯入外，出口商年底拋匯需求功不可沒。

台股封關僅剩兩個交易日，外資是否願抱股過年待觀察，且美國兩大重要數據，包括通膨及因政府關門延遲公布的就業報告，都將在台股封關日後公布，預料匯價隨金融市場震盪仍然難免。

不過，今年以來，在央行雙向穩匯策略下，新台幣大致在三十一．五元上下兩角波動；匯銀主管認為，除非國際有突發事件，預期新台幣年前封關應該也是落三十一．四至三十一．七元區間。

根據央行統計，昨截至下午四點，美元指數下跌〇．五一％，主要亞幣全面走升，韓元升值〇．四九％最多、新加坡幣升〇．四一％、台幣升〇．三七％、日圓升〇．一九％、人民幣升〇．一六％。

