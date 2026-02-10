高市穩政局 分析師︰通膨降、薪資漲

在政治趨於穩定下，日本的經濟將穩定成長，通膨逐漸下降，股市繼續攀高，實質薪資可望轉成正成長。（彭博資料照）

看好經濟將穩定成長 股市持續攀高

〔編譯盧永山／綜合報導〕日本國會眾議院大選結果出爐，自民黨獲得壓倒性勝利，將讓首相高市早苗獲得更大的授權，推行她的經濟政策。分析師指出，在政治趨於穩定下，日本的經濟將穩定成長，通膨逐漸下降，股市繼續攀高，實質薪資可望轉成正成長。

Asymmetric Advisors日本股票策略師安瓦薩德（Amir Anvarzadeh）表示：「從股市的角度來看，自民黨的壓倒性勝利非常可喜，因為它消除了前首相安倍晉三遇刺以來一直困擾自民黨的諸多政治不確定性。」

請繼續往下閱讀...

包括西原里江（Rie Nishihara）在內的摩根大通策略師將日經二二五指數今年底的目標上調至六萬一千點，較週一收盤五六三六三．九四點還有八．二％的上漲空間，理由是預期政治局勢更加穩定。

日本銀行一月下旬公布經濟展望報告，已將日本二〇二六財年（四月一日起至二〇二七年三月底）的經濟成長預估由〇．七％上調至一％，並預估該財年的平均通膨低於二％。經濟學家指出，隨著通膨壓力開始減輕，預期實質薪資會揚升。

日銀指出，隨著其他國家經濟恢復成長，日本GDP（國內生產毛額）將溫和成長，在政府經濟措施和寬鬆的金融環境的支持下，物價和薪資上漲將形成良性循環。薪資趨勢是日銀衡量下次升息時間的主要考量。

日銀展望 名目薪資增至新高

日銀在一月的經濟展望報告中指出，名目薪資可能增至史上最高，因為今年春季的勞資協商預計將要求大幅加薪。日本最大工會組織日本勞動組合總聯合會（Rengo）尋求至少五％的加薪幅度，與去年相同。而日本企業的初步反應正面，包括第一生命壽險公司和Kewpie已暗示將加薪六％以上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法