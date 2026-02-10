「高市交易」點火 日經大漲3.9%創新高

日本首相高市早苗眾院改選大獲全勝，推升日本股市昨創紀錄高點。（歐新社）

市場預期日本將減稅、加碼挹注關鍵產業 帶動亞股上漲

〔編譯魏國金／綜合報導〕日本首相高市早苗眾院改選大獲全勝，引燃市場對於日本政府減稅、對關鍵產業更多支出的「高市交易」預期，推升日本股市昨創紀錄高點，也帶動亞股一片漲聲。

日經二二五昨盤中一度漲逾三千點或五．七％、至突破五萬七千點，為史上首見，終場收漲三．九％報五六三六三點，仍創新高紀錄。涵蓋範圍更廣泛的東證指數收漲二．三％，也創下紀錄。

請繼續往下閱讀...

高市的自民黨贏得眾院三分之二絕對多數席次，使其更易於推動她提倡的「負責任的積極財政政策」，以解決生活成本危機，並刺激戰略投資。高盛首席日股策略師克爾克表示，這場勝利實際上給予高市與自民黨四年的時間，在沒有任何反對黨的立法干擾下推行革新。

高市在選戰中強調，「減稅是我長久以來的夙願」，將對食品實施為期兩年的零消費稅政策。她也主張從緊縮轉向積極財政，透過對人工智慧（AI）、半導體、軍工等十七個領域的戰略投資，提高成長潛力。

政策將力挺國防、科技產業

Global X ETFs投資策略師喬昆說：「勝選讓高市擁有穩定多數，讓她可以對財政刺激、AI、半導體、能源安全與戰略改革採取果決行動；政治穩定、資本回報提升、國內資本配置以及合理的估值全都朝相同走向。」

安本投資高級經濟學家科丘戈文丹分析：「未來股市將獲得許多支持，尤其是國防與科技有關的產業，政府投資與稅賦獎勵措施將支持相關領域的民間投資與研發。」

日本軍工股昨大漲，IHI跳漲逾八％，創新高紀錄，川崎重工在上修獲利前景後飆漲十六％。科技股也漲勢驚人，愛德萬測試飆漲近十二％、軟銀集團則漲六％。

在高市交易及上週五美國科技類股強彈下，亞股普遍走高，韓國Kospi指數大漲四．三三％、台股漲一．九六％、香港恒生指數漲一．八％，MSCI亞太指數（不含日本）則漲二．四％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法